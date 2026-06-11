Catanzaro celebra le eccellenze del territorio: torna “Percorso di Gusto” all’interno di Parco in Fiore 2026

Tre giorni dedicati ai sapori autentici della Calabria, all’incontro tra produttori, chef e pubblico, nella suggestiva cornice del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026 torna infatti “Percorso di Gusto”, la manifestazione che mette in rete le migliori aziende agroalimentari calabresi con i protagonisti della ristorazione regionale, dando vita a un’esperienza enogastronomica capace di raccontare identità, tradizioni e innovazione.

L’evento si svolgerà all’interno di “Parco in Fiore 2026”, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra natura, cultura e bellezza paesaggistica. Il Parco della Biodiversità Mediterranea, uno dei poli culturali e naturalistici più prestigiosi della Calabria, si trasformerà per l’occasione in un grande palcoscenico del gusto, tra aree espositive, degustazioni e spettacoli culinari.

Protagoniste saranno le eccellenze produttive del territorio, valorizzate attraverso una serie continua di show cooking realizzati da chef selezionati che interpreteranno con creatività e competenza le migliori materie prime calabresi. A coordinare il percorso gastronomico sarà lo chef Antonio Franzè, patron del rinomato ristorante Luna Convento, punto di riferimento della cucina d’autore regionale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un contatto diretto e qualificato tra aziende e consumatori, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino produttori, tecniche di lavorazione e prodotti simbolo della tradizione calabrese.

Ad arricchire la manifestazione sarà inoltre una grande mostra di piante e fiori, che renderà ancora più suggestiva l’atmosfera del parco. Colori, profumi e sapori si fonderanno in un percorso multisensoriale pensato per famiglie, appassionati e visitatori di ogni età.

L’accesso a Parco in Fiore 2026 sarà completamente gratuito e consentirà di visitare le aree espositive e partecipare alle numerose iniziative in programma. Per chi desidera vivere un’esperienza gastronomica completa sarà disponibile il Biglietto Degustazione al costo di 20 euro, con un menù esclusivo firmato da Luna Convento comprensivo di antipasto, primo e secondo piatto.

Un appuntamento che si conferma tra i più attesi dell’estate calabrese, capace di unire la valorizzazione delle produzioni locali alla promozione del territorio, in una delle location più affascinanti della regione.