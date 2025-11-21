Catanzaro: Chiusura viale dei Normanni, da domani cambia il senso di marcia su Corso Mazzini

L’amministrazione comunale ricorda che da domani sabato 22 novembre, alle ore 07.30, cambierà l’inversione del senso di marcia su Corso Mazzini. La nuova viabilità è legata alla necessaria chiusura al traffico del tratto di viale dei Normanni – a partire da lunedì 24 novembre – interessato da lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, per una durata presumibile di sessanta giorni.

Corso Mazzini dovrà, dunque, essere percorso in direzione sud-nord, da Bellavista fino al Cavatore. Gli agenti della Polizia locale monitoreranno, fin dalle prime ore, le vie principali oggetto della nuova circolazione per prevenire eventuali disagi. Nel raccomandare prudenza e attenzione alla guida, di seguito vengono riportati i flussi di traffico da seguire per accedere al centro città.

CHI PROVIENE DA SUD può percorrere:

Viale Dei Normanni – Via Nuova – Via F. De Seta e raggiungere Corso Mazzini.

Proseguendo su Corso Mazzini, giunti a Piazza Cavour (Questura) si può scendere a destra per Via Cavour e ci si attesta al Politeama dove si può proseguire in discesa su Via Italia oppure svoltare a destra su Via Jannoni per raggiungere la zona Comune – Carmine – Grecia – Vallotta. Analogo percorso per chi accede su Corso Mazzini da Via Carlo V – Porta di Mare.

Per CHI PROVIENE DA NORD, giunti a Piazza Matteotti si avranno nuovi transiti, invertendo il senso di marcia di Via Poerio, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Gironda Veraldi.

Pertanto, da Piazza Matteotti si potrà transitare su VIA POERIO dove:

salendo a destra all’intersezione con Discesa Poerio si potrà raggiungere Via De Grazia – Via XX Settembre e quindi i quartieri Pianicello – Stella – Filanda – Maddalena; proseguendo ancora si raggiunge l’intersezione di Via Casalinuovo, il cui tratto iniziale a doppio senso consente di accedere al parcheggio ivi esistente; proseguendo ancora si raggiunge l’intersezione con Via Spasari, percorrendola si accede sul Corso altezza Poste-Galluppi;

L’inversione del senso di marcia continua su VIA RAFFAELLI e quindi:

all’altezza dell’intersezione con Via Gironda Veraldi, percorrendola si raggiunge la zona Banca d’Italia e quindi si può accedere direttamente sul corso da Via Serravalle (Madonnina) oppure scendendo a sinistra su Via Jannoni (retro giardini N. Green) si può raggiungere Piazza B. Grimaldi e la zona Duomo – Rosario oppure, da Via Educandato, Pianicello – Stella – Filanda – Maddalena; proseguendo sulla VIA SENSALES si raggiunge Via Jannoni, da qui si può: svoltare a destra per salire su Via Jannoni verso Piazza Grimaldi e, quindi, si può accedere sul corso, oppure da Via Menniti Ippolito raggiungere la zona Duomo – Rosario oppure, da Via Educandato, Pianicello – Stella – Filanda – Maddalena. Svoltare a sinistra scendendo in direzione Politeama dove si può percorrere Via Jannoni per raggiungere la zona Comune – Carmine – Grecia – Vallotta, oppure transitare su Via Italia in uscita verso la Rotatoria.

CHI PROVIENE DALLA ROTATORIA GUALTIERI, salendo per Via Antonio Pelaggi (la rampa dell’Ospedale Vecchio) potrà:

salire per VIA CIACCIO (che viene invertita) e raggiungere Piazza Di Tocco dove, svoltando a sinistra per Via Raffaelli potrà accedere per come precedentemente descritto: da Via Casalinuovo: al parcheggio ivi esistente; da Via Spasari: Corso Mazzini all’altezza delle Poste-Galluppi; da Via Gironda Veraldi: Corso Mazzini altezza Banca d’Italia oppure scendendo per Via Jannoni si può raggiungere Piazza B. Grimaldi; da Via Sensales: svoltare a destra per salire su Via Jannoni verso Piazza Grimaldi. svoltare a sinistra scendendo in direzione Politeama dove si può percorrere Via Jannoni per raggiungere la zona del Comune oppure scendere per Via Italia. Percorrendo VIA ACRI si raggiunge l’intersezione con Via Monaco, salendo la quale si giunge su Via Poerio (che è invertita) e quindi percorrendola si ha la possibilità da Discesa Poerio di arrivare a Piazza G. Garibaldi (San Giovanni) ed accedere sul corso, oppure transitare su Via De Grazia e Via XX Settembre per raggiungere le zone Pianicello – Stella – Filanda – Maddalena. E’ istituito il senso unico di circolazione su VIA D. MILELLI, con direzione di marcia Via Italia – Rotatoria B. Gualtieri, poiché il flusso in entrata dalla rotatoria con direzione verso sud non avrebbe sbocchi, essendo interdetto il transito su Viale Dei Normanni, mentre Via Italia è in senso vietato a salire.