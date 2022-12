Catanzaro – Controlli della Polizia Locale sulla vendita dei fuochi pirici

La Polizia Locale è intervenuta per controllare la regolarità della vendita dei fuochi pirici presso le varie strutture temporaneamente allestite in diversi punti della Città. Si è avuto modo di rilevare che gran parte degli operatori espongono solo prodotti di libera vendita, quindi consentiti dalle normative. Nel quartiere Lido é stato, in particolare, individuato un abusivo punito con sanzione pecuniaria di 5.164 euro.

Gli agenti hanno, comunque, invitato a rispettare le disposizioni vigenti per la sicurezza, anche a seguito dell’ordinanza sindacale che ha disposto per Capodanno il divieto assoluto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici. Dalla voce dei commercianti si é, comunque, registrato un notevole calo nelle vendite rispetto agli anni passati.

Inoltre, la Polizia locale é intervenuta nei locali della ristorazione invitando i gestori a non effettuare il veglione di fine anno con attività di ballo nei propri spazi, ma soltanto il piccolo intrattenimento musicale consentito relativamente alla tipologia di attività esercitata.

“Le verifiche dei Vigili urbani per il rispetto delle normative e delle ordinanze disposte dal sindaco Fiorita per Capodanno rientrano nelle attività di controllo del territorio, per fare in modo che, in questo particolare periodo, non venga intaccato il clima di gioia e di serenità”, ha commentato l’assessore alla Polizia locale, Marinella Giordano. “La collaborazione e la responsabilità di cittadini e operatori sono fondamentali affinché si possa festeggiare il Capodanno nel rispetto della quiete pubblica e della sicurezza”.

Per il Concerto di fine anno su corso Mazzini, é stato programmato un servizio continuato di polizia stradale, dopo aver effettuato lo sgombero di piazza Prefettura per il montaggio del palco. Oggi sarà attivo un servizio di presidio della zona interessata, fin dal primo pomeriggio, per consentire la buona riuscita dell’evento. Si ricorda che é vietata la sosta dalle ore 16.30 sul tratto del corso da Piazza Garibaldi fino ai Giardini Green – Piazza Grimaldi.

Si raccomanda di non arrivare con i veicoli su Corso Mazzini, poiché nel suddetto tratto il traffico sarà interdetto in concomitanza con il concerto di Capodanno.