Catanzaro – Corso Mazzini, verso l’isola pedonale del 9 ottobre: proficuo confronto con commercianti ed esercenti

Prosegue in un clima proficuo e costruttivo il dialogo tra l’Amministrazione comunale e gli operatori economici in vista dell’attivazione dell’isola pedonale su corso Mazzini, prevista per il prossimo 9 ottobre.

Nel corso del nuovo incontro tenutosi oggi pomeriggio a Palazzo De Nobili – alla presenza del sindaco Nicola Fiorita, della consigliera delegata alla Valorizzazione del Centro storico Daniela Palaia e del direttore generale di AMC Spa Luca Brancaccio – si è fatto un ulteriore passo avanti nel percorso partecipato con i commercianti e gli esercenti del tratto compreso tra la Camera di Commercio e la Questura.

Durante la riunione, i rappresentanti della categoria hanno avanzato diverse proposte concrete relative alla viabilità e alla gestione dei flussi.

Istanze e suggerimenti che l’Amministrazione e i vertici di AMC hanno accolto con favore e che sono già al vaglio dei tecnici per individuarne le modalità operative pratiche.

La sinergia tra Comune, azienda dei trasporti e categorie produttive conferma la volontà comune di preparare al meglio l’avvio del 9 ottobre, contemperando le esigenze del tessuto commerciale con il progetto di valorizzazione e vivibilità del centro cittadino.