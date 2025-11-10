Catanzaro – Da domani, Galleria Mancuso sarà restituita alla piena fruizione

Completati i lavori di riqualificazione estetica e funzionale, Galleria Mancuso sarà restituita alla piena fruizione dei cittadini domani, martedì 11 novembre alle ore 18:00.

Presente l’Amministrazione comunale, sarà l’occasione non solo per riappropriarsi dello spazio ma anche per ripercorrere la storia dell’intervento e le sue peculiarità; questo grazie all’intervento dello studio di architettura che ha curato il progetto complessivo. La cerimonia, aperta a chiunque vorrà essere presente, sarà conclusa da un momento di intrattenimento.

Palazzo De Nobili intende così rilanciare l’unico spazio pubblico al chiuso nel cuore della città, sfruttando al massimo la sua versatilità quale luogo di socialità e di aggregazione per tutte le età.

Una sorta di “hub” dove possano convivere attività di diversa natura e dove possano essere ospitati anche incontri ed eventi di vario genere richiamando, quindi, l’attenzione e la partecipazione di un vasto pubblico di utenti.

Si auspica, dunque, un pieno ritorno sulla scena di uno degli elementi che hanno lungamente caratterizzato la vita del centro storico cittadino.