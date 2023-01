Catanzaro, da oltre tre giorni cittadini senz’acqua. Tanti i disagi

Ormai si va oltre la pazienza. Tutto il quartiere Stadio e zone limitrofe come Via Schipani e Via Alberti da giorni senz’acqua. Il disagio è gravissimo, soprattutto per coloro che non hanno l’autoclave. Da oltre tre giorni la popolazione è costretta a vivere il disagio. I cittadini capiscono bene che il Comune ci sta lavorando ma la pazienza ha un limite.

Tante le persone che mi stanno contattando in questi giorni, esasperati dalla situazione. Quello che chiediamo all’amministrazione comunale come mai la protezione civile non si è attivata o non predisposta a distribuire l’acqua ai cittadini con autobotti? E come mai ci si mette tanto a riparare il guasto?.

Ora Basta! Noi non abbiamo intenzione di pagare le bollette. Quelle arrivano puntuali e anche con cartelle esattoriali, ma il servizio dov’è? Queste le domande che mi pongono alle quali non posso rispondere io ma l’amministrazione comunale.

Sono domande alle quali bisogna dare una risposta perché non si tratta di un bene secondario ma di un bene primario ed essenziale. Al sindaco voglio dire che questa volta dovrà rispondere lui direttamente alla popolazione della zona nord di Catanzaro da quasi una settimana senz’acqua.

CRITELLI ANDREA

già consigliere

responsabile gruppo politico GENESI