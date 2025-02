Catanzaro, dal “Benessere integrale” alla nutrigenetica

Relatore Pietro Guzzo, esperto in nutrigenomica e alimentazione naturale

Si è concluso con grande interesse l’evento “Benessere integrale”, promosso con la collaborazione del progetto culturale Naturium e organizzato in collaborazione con il Centro Genetica Medica Rosalind Franklin e l’Associazione Neomera, che ha visto protagonista Pietro Guzzo, esperto in nutrigenetica, nutrigenomica e alimentazione naturale, nonché specialista nelle strategie di rigenerazione del DNA nella prevenzione e cura delle malattie cronico-degenerative.

L’incontro, svoltosi il 22 febbraio 2025 presso l’Auditorium Pellicano – Karol Betania di Catanzaro, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento scientifico sulle connessioni tra alimentazione, epigenetica e salute, portando all’attenzione del pubblico le più recenti evidenze nel campo della nutrizione funzionale.

Nel corso della sua relazione, Guzzo ha illustrato come l’alimentazione non sia un semplice mezzo di sostentamento, ma un vero e proprio fattore epigenetico capace di modulare l’espressione genetica e influenzare la salute a livello cellulare.

Attraverso l’analisi di studi scientifici e casi clinici, l’esperto ha spiegato il ruolo chiave della nutrigenetica nella prevenzione e nel trattamento di patologie autoimmuni, autismo, ADHD e malattie cronico-degenerative.

Uno dei concetti centrali affrontati riguarda la rigenerazione del DNA, ovvero la capacità di determinati nutrienti e composti bioattivi di attivare meccanismi di riparazione cellulare e protezione del codice genetico.

Secondo quanto illustrato, specifiche combinazioni alimentari possono contrastare processi infiammatori, ottimizzare il metabolismo cellulare e promuovere la longevità, in linea con le più avanzate ricerche nel campo della biologia molecolare e della medicina preventiva.

L’incontro ha offerto una prospettiva fondata su dati sperimentali e approcci interdisciplinari, sollecitando il pubblico a valutare con spirito critico e senza pregiudizi l’impatto dell’alimentazione sulla salute.

Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per diffondere una maggiore consapevolezza: “Il cibo è molto più di un semplice nutrimento: è una chiave per la nostra salute e il nostro equilibrio. Con questo evento abbiamo voluto offrire strumenti concreti per migliorare la qualità della vita attraverso scelte alimentari basate su solide evidenze scientifiche”.

L’evento ha dunque rappresentato un’occasione di aggiornamento e dibattito su un tema di crescente rilevanza, aprendo spunti di riflessione sull’integrazione tra nutrizione e medicina rigenerativa, nella prospettiva di una prevenzione attiva e personalizzata delle malattie del nostro tempo.