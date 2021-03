Catanzaro, divieto stazionamento giardini di San Leonardo e aree quartiere Lido

Resterà in vigore ancora fino al 22 marzo il divieto di stazionamento nelle aree dei Giardini di San Leonardo e del quartiere marinaro, principali luoghi di ritrovo dei giovani, al fine di limitare il rischio di assembramenti nel rispetto e garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio da covid 19.

Il sindaco Sergio Abramo ha firmato una nuova ordinanza stante la necessità, condivisa anche dal Prefetto in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, di fronteggiare con appositi provvedimenti l’attuale situazione sanitaria.

Il divieto di stazionare, dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00, riguarda i Giardini di San Leonardo (Piazza Montegrappa), Via Del Mare, Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola, Piazza Dogana. In queste aree è consentito: il solo transito senza esitare e/o indugiare intrattenendosi con altri soggetti; l’attesa del proprio turno fuori dagli esercizi commerciali presenti nelle suddette zone, per il tempo strettamente necessario all’asporto dei prodotti ordinati, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie.

Non è consentito stazionare attendendo che i tavoli occupati per le consumazioni siano disponibili. La violazione delle disposizioni comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro.