Catanzaro, domani la presentazione del “Franchising Day 2019”

Conferenza stampa alle ore 11 presso la sede di Confesercenti

Si terrà domani, 10 settembre, alle ore 11, presso la sede di Confesercenti Catanzaro, in via Lucrezia della Valle, la conferenza stampa di presentazione del “Franchising Day 2019”.

Interverranno Francesco Chirillo, presidente di Confesercenti Catanzaro, e Pasquale Capellupo, direttore regionale Confesercenti Calabria.

Nell’ambito dell’iniziativa sarà presentato lo sportello “Franchising Point” di Confesercenti Catanzaro, creato per fornire informazioni e assistenza non solo agli imprenditori che operano con la formula del franchising ma anche a chi si avvicina all’affiliazione commerciale per la prima volta.