Catanzaro è la mia città: solidarietà totale alla Marina devastata dal ciclone Harry

L’associazione Catanzaro è la mia città, per voce del presidente Francesco Vallone, esprime profonda vicinanza e solidarietà ai residenti della Marina di Catanzaro duramente colpiti dalla furia del ciclone Harry, che ha provocato mareggiate devastanti, allagamenti e danni gravissimi a case, auto ed esercizi commerciali.

Solidarietà ai cittadini colpiti

In queste ore il pensiero dell’associazione va a tutte le famiglie che hanno visto le proprie attività commerciali ed abitazioni invase dall’acqua marina, dai detriti e dal fango portato dalle onde, che vivono momenti di paura, smarrimento e incertezza per il futuro.

Una comunità intera è stata messa in ginocchio: molte autovetture sono andate distrutte, fabbricati danneggiati e intere strade della Marina sono oggi irriconoscibili sotto la morsa del maltempo.

Vicinanza a commercianti e lavoratori

L’associazione esprime una particolare solidarietà ai commercianti che, in poche ore, hanno subito danni ingentissimi alle proprie attività, vedendo vanificati gli investimenti e i sacrifici di una vita di lavoro.

Un pensiero speciale è rivolto a chi ha perso completamente il negozio, costretto a guardare scaffali, attrezzature e merci travolti dall’acqua marina e dai detriti, come se un’intera storia professionale e familiare fosse stata cancellata in una notte.

Una comunità che non si arrende

In momenti così difficili dovrebbe emerge la forza silenziosa di ogni comunità che si rispetti: vicini di casa che si aiutano, volontari che rimuovono detriti e liberano strade dall’acqua, cittadini che si organizzano per dare una mano a chi ha perso tutto, nella convinzione che la solidarietà sia il primo argine alla disperazione.

Come ricordato anche da altre realtà cittadine in queste ore e dal gruppo Facebook catanzaro è la mia città, la dignità e la capacità di reagire dei catanzaresi rappresentano un patrimonio morale che va sostenuto e valorizzato, perché nessuno si senta solo di fronte a questa prova durissima.

Appello alle istituzioni

L’associazione Catanzaro è la mia città auspica che Stato, Regione e Comune intervengano con tempestività e concretezza, attivando tutte le misure necessarie per il ristoro dei danni, il sostegno alle famiglie e il rilancio delle attività economiche colpite.

Non è accettabile che i nostri “fratelli catanzaresi” della Marina restino nell’ombra, mentre a livello nazionale tv e testate giornalistiche dedicano a questa tragedia uno spazio minimo o nullo: Il sud ha diritto alla stessa attenzione e agli stessi aiuti riconosciuti ad altri territori colpiti dal maltempo.

L’impegno dell’associazione

“Come associazione – dichiara il presidente Francesco Vallone – resteremo al fianco dei residenti e dei commercianti della Marina di Catanzaro, promuovendo ogni iniziativa utile a tenere alta l’attenzione e a favorire percorsi concreti di sostegno e rinascita del quartiere, inclusi appelli per aiuti volontari come quelli lanciati da qualcuno nella nostra community online.”

L’associazione invita tutte le forze sociali, culturali ed economiche della città a fare fronte comune, perché solo attraverso una risposta corale e solidale sarà possibile trasformare questa ferita in un’occasione di riscatto per l’intera comunità catanzarese

Francesco VALLONE

Presidente

Ass. Catanzaro è la mia città