Catanzaro – Elezioni Consiglio Provinciale 2026

Il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro Amedeo Mormile, sentita la Conferenza dei Capigruppo che si è pronunciata favorevolmente all’unanimità, ha decretato di convocare i Comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di Catanzaro per sabato 28 marzo 2026, con le operazioni di voto che si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 22 del medesimo giorno nel seggio elettorale che sarà costituito presso la sede della Provincia: Sala Consiliare.

Si avvia, così, un fondamentale passaggio istituzionale per la vita democratica dell’Ente e per le 80 Municipalità della nostra Provincia che, nonostante la vigenza della Legge 56/2014 (riforma Del Rio), mantiene l’obiettivo di operare con senso di responsabilità e spirito di servizio verso i territori.

Inoltre, con la contestuale indicazione dell’Ufficio Elettorale Provinciale interno all’Ente si vuole garantire il regolare svolgimento delle elezioni nel rispetto delle norme ed assicurando trasparenza e partecipazione degli amministratori locali chiamati ad esercitare il diritto di voto.

Naturalmente, qualora fosse, saremo pronti a gestire eventuali interventi normativi di adeguamento dei termini elettorali nell’interesse ed a garanzia della continuità amministrativa.