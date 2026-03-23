Catanzaro, foto alla scheda elettorale: denunciati due elettori

L’episodio è avvenuto durante le operazioni di voto per il referendum sulla giustizia. Immediato l’intervento dei Carabinieri: annullati i voti e scattata la denuncia per violazione della segretezza.
CATANZARO – Il clic dello smartphone all’interno della cabina elettorale è costato caro a due cittadini catanzaresi, denunciati ieri con l’accusa di aver violato la segretezza del voto. L’episodio si è verificato in uno dei seggi allestiti in città per la consultazione referendaria sulla riforma della giustizia.
Il fatto
Secondo quanto ricostruito, a far scattare l’allarme è stato il comportamento sospetto dei due elettori mentre si trovavano all’interno del seggio. I componenti dell’ufficio elettorale, udendo rumori riconducibili a scatti fotografici o notando movimenti anomali, hanno prontamente allertato il Presidente di seggio.
Quest’ultimo, seguendo la procedura prevista dalla normativa vigente, ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri dell’Arma, presenti in servizio di vigilanza presso il plesso scolastico.
L’intervento e le sanzioni
I militari, giunti sul posto, hanno effettuato le verifiche del caso identificando i due soggetti. Al termine degli accertamenti, è scattata la denuncia a piede libero. In base alla legge 43/2008, è infatti severamente vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini delle schede votate.
Oltre alle conseguenze penali, i due elettori hanno subito l’immediata sanzione amministrativa prevista dal protocollo elettorale:
Annullamento del voto: Le schede “incriminate” sono state requisite e dichiarate nulle.
Sequestro del materiale: Il contenuto digitale è stato oggetto di verifica da parte delle autorità.
Situazione sotto controllo
Nonostante il momento di tensione e la breve interruzione necessaria per consentire i rilievi dei Carabinieri, non si sono registrati ulteriori disordini. Le operazioni di voto sono riprese e proseguite regolarmente per il resto della giornata, garantendo il diritto di espressione agli altri cittadini in coda.