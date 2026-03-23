Catanzaro, foto alla scheda elettorale: denunciati due elettori

L’episodio è avvenuto durante le operazioni di voto per il referendum sulla giustizia. Immediato l’intervento dei Carabinieri: annullati i voti e scattata la denuncia per violazione della segretezza.

​CATANZARO – Il clic dello smartphone all’interno della cabina elettorale è costato caro a due cittadini catanzaresi, denunciati ieri con l’accusa di aver violato la segretezza del voto. L’episodio si è verificato in uno dei seggi allestiti in città per la consultazione referendaria sulla riforma della giustizia.

​Il fatto

​Secondo quanto ricostruito, a far scattare l’allarme è stato il comportamento sospetto dei due elettori mentre si trovavano all’interno del seggio. I componenti dell’ufficio elettorale, udendo rumori riconducibili a scatti fotografici o notando movimenti anomali, hanno prontamente allertato il Presidente di seggio.

​Quest’ultimo, seguendo la procedura prevista dalla normativa vigente, ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri dell’Arma, presenti in servizio di vigilanza presso il plesso scolastico.

​L’intervento e le sanzioni

​I militari, giunti sul posto, hanno effettuato le verifiche del caso identificando i due soggetti. Al termine degli accertamenti, è scattata la denuncia a piede libero. In base alla legge 43/2008, è infatti severamente vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini delle schede votate.

​Oltre alle conseguenze penali, i due elettori hanno subito l’immediata sanzione amministrativa prevista dal protocollo elettorale:

​Annullamento del voto: Le schede “incriminate” sono state requisite e dichiarate nulle.

​Sequestro del materiale: Il contenuto digitale è stato oggetto di verifica da parte delle autorità.

​Situazione sotto controllo

​Nonostante il momento di tensione e la breve interruzione necessaria per consentire i rilievi dei Carabinieri, non si sono registrati ulteriori disordini. Le operazioni di voto sono riprese e proseguite regolarmente per il resto della giornata, garantendo il diritto di espressione agli altri cittadini in coda.