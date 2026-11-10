Catanzaro: Furto aggravato e ricettazione di armi, quattro indagati ai domiciliari

Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa il 28 ottobre scorso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro persone, di cui una già sottoposta alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di furto aggravato in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Catanzaro, trae origine dal furto commesso lo scorso 30 maggio in un’abitazione di Squillace, dalla quale erano stati asportati nove fucili da caccia legalmente detenuti dal proprietario, nonché monili in oro.

Secondo la ricostruzione, accolta dal G.I.P., tre degli indagati si sarebbero introdotti nell’immobile approfittando dell’assenza dei proprietari, dopo averne forzato una porta dell’abitazione.

Avrebbero quindi danneggiato una rastrelliera blindata in cui erano custodite le armi, impossessandosene e allontanandosi a bordo di un’autovettura, procurata per l’occasione.

Le immediate e costanti indagini, sviluppate attraverso l’acquisizione di testimonianze, l’analisi delle immagini di videosorveglianza e dei transiti veicolari, nonché gli accertamenti sul contenuto di un telefono cellulare sequestrato, hanno consentito di ricostruire, sul piano della gravità indiziaria, sia la preparazione del furto sia le successive fasi di trasporto e occultamento delle armi.

In particolare, sarebbe emerso uno studio meticoloso da parte degli odierni indagati insieme ad accordi preventivi sul giorno e sull’orario dell’azione, la conoscenza dell’assenza dei proprietari e della presenza dei fucili all’interno dell’abitazione.

Le armi sarebbero state inizialmente trasferite in un magazzino nella disponibilità di uno degli indagati e dalle immagini degli impianti di videosorveglianza sarebbe emersa anche la successiva consegna di armi al quarto destinatario della misura, al quale è stato contestato il delitto di ricettazione, mediante il caricamento nel bagagliaio di un secondo veicolo a lui in uso.

Nel disporre la misura, il G.I.P. ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di reiterazione dei reati, evidenziando anche il rischio di ulteriore circolazione delle armi sottratte, non recuperate alla data dell’ordinanza. Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari.