Catanzaro – Giovedì 16 maggio l’inaugurazione del “Nuovo Cinema Pugliese”

Un luogo dove condividere la passione per i film, dove vedere storie che possano far sognare, per poter alleviare la propria permanenza in ospedale…

Sarà inaugurato giovedì 16 maggio, alle ore 11.30, il “Nuovo Cinema Pugliese”, una sala multimediale, posta al quinto piano dell’Azienda Ospedaliera, dove verrà organizzata un’attività di proiezione di film, distinti per tematiche, per riscontrare il più ampio gradimento tra gli assistiti.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club Catanzaro Host e dall’associazione Acsa&Ste Onlus, presieduta dal dott. Giuseppe Raiola, direttore della SOC di Pediatria dell’AOPC, con il supporto dell’assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro e di Confcommercio.

Giovedì saranno presenti, oltre al dott. Raiola, il Past Governatore del Distretto Lions 108 Ya, prof. avv. Giuseppe Iannello; il Governatore del Distretto Lions 108 Ya, dott. Paolo Gattola; il Governatore del Distretto Lions 108 Ya per l’anno sociale 2019/2020, dott. Nicola Clausi; il vice-sindaco con delega alla Cultura, Ivan Cardamone; il presidente di Confcommercio Catanzaro, Pietro Falbo; il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Vittorio Politano; il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, dott. Giuseppe Panella; il capo del Dipartimento Materno-Infantile del Pugliese-Ciaccio, dott. Domenico Salerno.

Il “Nuovo Cinema Pugliese” è stato reso possibile grazie al contributo dell’associazione Universo Minori, Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Euronics-Tufano, Raffaele Spa, Minicelli, Tecnoidro.