Catanzaro, giunta alla sesta tappa l’esposizione “Itinerante…Ogni cento metri il mondo cambia”

Giunta alla sesta tappa (su 12) l’esposizione temporanea dal titolo: “ITINERANTE…Ogni cento metri il mondo cambia” che sta portando in giro per la città, da nord a sud, la creazione “Catanzaro Giallorossa” di Giampiero De Santis. Sabato 18 febbraio l’opera sarà esposta in un esercizio commerciale in Piazza Martiri Ungheresi, zona Stadio, di Catanzaro.

L’opera, ci ricorda l’autore appartiene alla serie PIGMENTI PLASTICI, una nuova serie nata negli ultimi mesi del 2022. Le creazioni, compresa questa, vedono l’applicazione di “scarti di plastica” sul disegno realizzato. La plastica recuperata e frammentata, infatti, colora le creazioni pensate, diventa “pigmento” sostituendo le tinte che normalmente si utilizzano ai fini della creazione artistica. Il tutto è poi applicato su base formato da strati di cartone anch’esso riciclato.

La mostra, del tutto nuovo per la città, ha visto interessare diverse attività commerciali che hanno accettato entusiasti di “ospitare” la creazione per un numero limitato di giorni (temporaneità dell’evento) per poi dare la possibilità ad altri esercenti di esporla nel proprio esercizio commerciale.

In questo modo, ci racconta Giampiero, il soggetto interessato o curioso di vedere l’opera, non ha necessità di sportarsi per conoscere l’opera medesima, ma è la stessa opera ad arrivare in varie zone della città e permettere tutto ciò.

Da Sant’Elia, Catanzaro Nord, a Catanzaro Lido un lungo percorso (di ben 2 mesi – 25 gennaio 28 marzo) per realizzare l’obiettivo e permettere alla gente di essere parte attiva e partecipe nonché riuscire a diffondere tra la stessa gente principi di sostenibilità, difesa dell’ambiente e riciclo, partendo da piccole azioni.

Prime impressioni positive, dopo i primi 20 giorni di esposizione in sei diversi esercizi commerciali. L’entusiasmo della gente, la novità, le tante foto e le varie iniziative intraprese da ogni singolo negoziante proponendo, ad esempio, di allestire una vetrina nei giorni dell’esposizione o scegliendo di creare delle offerte ad hoc. Insomma, una prima fase del tutto positiva che fan ben sperare per il suo prosieguo itinerante…da nord a sud della città.