​Catanzaro, guasto alla rete idrica: acqua staccata al quartiere Corvo e zone limitrofe

Mattinata di disagi sul fronte dell’approvvigionamento idrico nella zona sud del capoluogo calabrese. La società Sorical ha comunicato che si è reso necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua dal serbatoio Corvo a causa di un improvviso guasto tecnico sulla rete di adduzione.
Le zone interessate
L’interruzione del servizio sta interessando diverse aree e quartieri del territorio comunale. In particolare, i rubinetti restano a secco nelle seguenti zone:
Quartiere Corvo
Viale Isonzo
Via Caduti 16 Marzo 1978
Aranceto
Parte del quartiere Fortuna
Zone limitrofe
I tempi di ripristino
I tecnici di Sorical sono già al lavoro sul posto per eseguire l’intervento di riparazione sulla condotta lesionata. Secondo quanto stipulato nella nota ufficiale della società idrica, i lavori dovrebbero concludersi in mattinata: il ripristino dell’erogazione è previsto per le ore 10:00 di oggi, 28 ottobre.
Tuttavia, la completa normalizzazione del flusso idrico e della pressione nelle condotte ad uso domestico avverrà gradualmente nel corso della serata.
Si raccomanda ai cittadini delle zone coinvolte di prestare attenzione al momento della riattivazione del servizio, in quanto potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua.