Catanzaro – Hanno preso ufficialmente servizio i 24 nuovi dipendenti comunali

Hanno preso ufficialmente servizio con la firma del contratto a Palazzo de Nobili i 24 nuovi dipendenti comunali. I neo assunti – 14 istruttori amministrativi e 10 istruttori contabili vincitori dei rispettivi concorsi – sono stati destinati a supporto di diversi settori nell’ambito del piano del fabbisogno di personale predisposto dall’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Abramo.

A dare il benvenuto ai nuovi dipendenti sono stati l’assessore al personale Danilo Russo, il segretario comunale Vincenzina Sica, il Capo di gabinetto Antonio Viapiana, e il dirigente del settore di riferimento, Antonino Ferraiolo.

“Grazie all’ingresso in pianta organica di nuove forze professionali – ha sottolineato Russo – sarà possibile proseguire il percorso di potenziamento e di rinnovamento avviato con riguardo al personale comunale. In un momento storico in cui ogni settore soffre la carenza di organico, con circa 80 dipendenti andati in pensione nel corso dell’ultimo anno, la presa servizio da parte dei 24 istruttori amministrativi e contabili consentirà di offrire una boccata di ossigeno agli uffici e garantire una risposta più adeguata da parte della macchina comunale. Un obiettivo, questo, che è al centro del nostro impegno e che proseguirà con lo svolgimento dei nuovi concorsi banditi per 5 assistenti sociali e 2 psicologi”.