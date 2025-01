Catanzaro, il 23 gennaio la presentazione del libro “Figli di Femminicidio, Oltre La Paura”

Giorno 23 gennaio 2025 alle ore 16:00, presso la Sala Giovani Idee del Musmi (Parco della Biodiversità di Catanzaro), l’Associazione Centro Ascolto Stella del Mare, organizza l’evento di presentazione del libro: Figli di Femminicidio, Oltre La Paura.

Il Centro Stella del Mare, ha voluto fortemente abbracciare la lotta al contrasto della violenza di genere e pertanto promuovere la sensibilizzazione della comunità tutta attraverso la sopracitata iniziativa, in quanto due socie fondatrici sono state vittime rispettivamente di maltrattamenti domestici e violenza assistita.

L’iniziativa vedrà tra i relatori, la Dottoressa Stefania Mandaliti (Presidente Associazione Centro Ascolto Stella del Mare e Criminologa Forense), la Dottoressa Stefania Abruzzo (Giornalista e Docente) la quale intervisterà l’Autrice e la Protagonista del libro, la Dottoressa Letizia Varano e la Dottoressa Maria Elisabeth Rosano’. Tra i relatori: il Dottor Roberto Di Palma (Procuratore Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria), l’Avv. Margherita Corriere (Presidente Distrettuale AMI Avvocati Catanzaro), l’Avv. Giuseppina Pino (Coordinatore Osservatorio della Violenza di Genere per la Regione Calabria), il Dott. Michele Varcasia (Responsabile Comunicazione AMI Avvocati e Vice Presidente Associazione Centro Ascolto Stella del Mare), la Dottoressa Antonella Formicola (Criminologa e Consulente Esterno della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio), la Dottoressa Maria De Fazio in rappresentanza della Redazione Calabria Rainbow Diversamente Radio, progetto di comunicazione sociale dell’Associazione I Ragazzi della Barca di Carta.

L’iniziativa in essere, patrocinata dall’Associazione AMI e da Rainbow Diversamente Radio media partner di Tele Futura, vuole lanciare un messaggio di speranza a chi ogni giorno, è vittima di abusi all’interno delle mura domestiche e nelle relazioni di coppia.