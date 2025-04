Catanzaro, il 25 Aprile inaugurazione monumento dedicato alle vittime del bombardamento dell’agosto 1943

Venerdì 25 aprile 2025 alle ore 16.00, presso il Museo Storico Militare di Catanzaro, il Presidente della Provincia Dottor Mario Amedeo Mormile, il Direttore dell’Accademia delle Belle Arti Professore Virgilio Piccari e il Generale D. (aus) Presidente dell’Associazione Calabria in Armi inaugureranno e presenteranno alla Città di Catanzaro il Monumento ideato dal Professor Giuseppe Spatola dedicato alle vittime del bombardamento dell’agosto 1943.

Il bombardamento del 27 agosto al Centro Storico e del 28 a Pontegrande sono due sciagure che hanno profondamente segnato la vita dei Cittadini Catanzaresi.

Questo Monumento vuole ricordare le oltre 400 persone tra civili e militari presenti in Città cadute vittime della ferocia della guerra aerea.

Nella Motivazione della Medaglia d’Oro al Merito Civile concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Città di Catanzaro il 5 agosto 2022, si legge: “I cittadini si distinsero per l’assistenza ai feriti e per gli atti di solidarietà. Esempio di generosità, di altruismo e di gesti eroici”.

È nostro dovere ricordarli.