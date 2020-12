Catanzaro – Il calendario dei mercati rionali nel periodo delle festività

Il settore attività economiche di Palazzo de Nobili ha disposto una comunicazione inerente lo svolgimento dei mercati rionali durante le festività natalizie, alla luce dell’ultimo decreto governativo anti-covid che ha istituito le zone “rosse”, nei giorni festivi e prefestivi, e “arancioni” nei giorni feriali.

Pertanto, giovedì 24 e 31 dicembre si svolgerà regolarmente il mercato rionale di Lido esclusivamente per la vendita di generi alimentari; martedì 29 dicembre quello di Santa Maria, sia per la vendita di generi alimentari che non alimentari; mercoledì 30 dicembre quello di Mater Domini, sia per la vendita di generi alimentari che non alimentari; sabato 2 gennaio quello di Catanzaro nord esclusivamente per la vendita di generi alimentari; martedì 05 gennaio quello di Santa Maria esclusivamente per la vendita di generi alimentari.

Si rammenta che, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, non è ammesso lo svolgimento dei mercati nelle giornate del 25 e 26 Dicembre e dell’1 gennaio. Infine, si ribadisce che con ordinanza del 23 dicembre, è stata revocata la precedente autorizzazione allo svolgimento di una giornata straordinaria del mercato del quartiere Catanzaro Nord per il giorno di domenica 27 dicembre, per recuperare la giornata coincidente con la festività di Santo Stefano, e che dunque non si terrà.