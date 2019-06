Catanzaro, il focus di Anama Calabria sul mercato immobiliare regionale

Conferenza stampa giovedì 13 giugno nella sede di Confesercenti

Il mercato immobiliare residenziale regionale. Analisi dei dati pubblicati Omi (Osservatorio mercato immobiliare) e focus su province e capoluoghi. E’ il tema della conferenza stampa convocata a Catanzaro per giovedì 13 giugno alle ore 10.45 presso la sede di Confesercenti, in via Lucrezia della Valle 19/44.

L’iniziativa è organizzata da Anama Calabria, l’associazione promossa da Confesercenti che opera in rappresentanza degli operatori del settore dell’intermediazione immobiliare e della mediazione creditizia. Introdurrà i lavori il presidente regionale di Anama Calabria, Vitaliano Mongiardo.