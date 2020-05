Catanzaro, il progetto culturale Naturium case study per una tesi di laurea

La 22enne Roberta Procopio: dall’amore per la natura un’idea di successo.

Il progetto culturale “Naturium” case study per una tesi di laurea. Tra i freschi neo dottori in Economia Aziendale presso l’università “Magna Graecia” di Catanzaro c’è, infatti, la 22enne di Davoli Roberta Procopio. E’ sua una approfondita ricerca, tra marketing e retail, dedicata proprio al “caso” Naturium: progetto culturale, nato a Soverato, che Giovanni Sgrò ha trasformato anche in un’idea imprenditoriale di successo, tra Montepaone e Cosenza, ispirandosi alle sue personali passioni per l’ambiente, l’ecologia, la sostenibilità, il biologico, la vita sana e a contatto con la natura.

“Ho deciso di sviluppare questa mia tesi di laurea – spiega Roberta Procopio – basandomi anche sulle numerose attività di divulgazione scientifica e culturale promosse da Naturium, in Calabria ma anche a Roma, Bologna e Milano, che hanno permesso di avvicinare tante persone all’alimentazione bio. Un settore in continua crescita, caratterizzato dalla particolare sensibilità dei consumatori che richiedono, più che in altri contesti, informazione trasparente e prodotti alimentari di elevata qualità, la cui produzione, soprattutto, non pregiudichi le condizioni ambientali”.

“Dall’analisi è emerso che Naturium non punta alla mera vendita dei prodotti biologici, ma pianifica costantemente eventi e iniziative con l’obiettivo di instaurare rapporti, relazioni, migliorando la consapevolezza sull’importanza del biologico come chiave per vivere in salute, circondati da un ambiente sano e naturale”.

“L’obiettivo dell’elaborato è stato quello di analizzare questi momenti unici di divulgazione e intrattenimento, realizzati grazie all’ausilio e alla combinazione delle conoscenze e delle competenze di diversi professionisti come medici, scrittori, imprenditori, divulgatori scientifici e opinion leader che sono stati capaci di far vivere una esperienza immersiva totale, mentale ed emozionale, a migliaia di persone nel corso degli ultimi anni”.

Le iniziative e gli eventi Naturium sono diventati il centro delle attività e il principale vettore per comunicare la propria filosofia, divulgando messaggi e valori di sostenibilità.