Catanzaro – Il sindaco Fiorita ha incontrato il Console Generale USA Terrence Flynn

Questa mattina, a Palazzo De Nobili, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha incontrato il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn.

L’incontro, cordiale e costruttivo, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle opportunità di crescita e sviluppo per la Calabria, con particolare attenzione ai temi della cooperazione istituzionale, dell’attrattività del territorio e del rafforzamento dei legami internazionali.

Nel corso del colloquio si è discusso anche delle conseguenze del ciclone “Harry” che nelle scorse settimane ha colpito la città di Catanzaro, provocando disagi e criticità.

Il sindaco ha illustrato al Console le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale per fronteggiare l’emergenza e garantire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.

Ampio spazio è stato dedicato ai temi del turismo e dell’università, due asset strategici per il futuro del territorio. È stata condivisa la volontà di promuovere ulteriori occasioni di collaborazione che possano favorire scambi culturali, accademici ed economici, valorizzando le eccellenze locali e il potenziale della città capoluogo.

Al termine dell’incontro, il Console Generale ha avuto modo di visitare Palazzo De Nobili, sede storica del Comune, e la nuova Aula Rossa, recentemente riammodernata a seguito dei lavori di riqualificazione, apprezzandone il valore istituzionale e architettonico.