Catanzaro, il sindaco uscente Sergio Abramo salutato da dirigenti e personale comunale

Il sindaco uscente Sergio Abramo è stato salutato da dirigenti e personale comunale in occasione di un ultimo incontro organizzato al palazzo comunale dalla segretaria generale Vincenzina Sica e dai dipendenti all’ufficio anagrafe.

Abramo, insieme alla vicesindaco Gabriella Celestino, ha ringraziato i presenti, estendendo il pensiero a tutto il personale che durante il suo mandato ha lavorato con impegno e spirito di servizio all’interno dell’amministrazione.

Ringraziamenti ricambiati anche dai dipendenti per la vicinanza che lo stesso sindaco ha dimostrato loro in tanti anni di lavoro. “Volge al termine il mio percorso di primo cittadino – ha detto – dopo tanti anni in cui ho avuto il piacere di essere affiancato da dipendenti e dirigenti di alto profilo umano e professionale. A loro vanno la mia più sincera gratitudine e l’augurio di poter continuare a svolgere, sempre con la stessa attenzione, le proprie funzioni per il bene della città”.