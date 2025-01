Catanzaro, il viadotto Bisantis chiuso di notte al transito veicolare [Orari]

Prosegue l’articolato programma relativo al risanamento del Viadotto Bisantis (Progetto Morandi) a Catanzaro tra il km 0,000 e il km 0,500 sulla strada statale 109 Bis/Dir.

Con il VI° lotto in corso di ultimazione, Anas ha completato l’intervento di riqualificazione di tutti i ritti del viadotto e del grande arco in calcestruzzo armato, mentre sono attualmente in corso i lavori di installazione della scala metallica di accesso alle varie parti d’opera e all’impianto di illuminazione artistica, che si prevede di riattivare mediante intervento coordinato del competente ente comunale.

È inoltre attualmente in corso di progettazione il VII° e ultimo intervento programmato che a partire dal II° semestre 2025 interesserà la mitigazione del rischio sismico dell’opera e la definitiva riqualificazione del piano viabile, delle reti antiscavalco e dei marciapiedi laterali.

Per consentire le previste attività di riconfigurazione dell’attuale cantiere stradale e il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, verrà chiuso al transito veicolare, il viadotto Bisantis, dalle ore 21:00 di sabato 1 febbraio alle ore 08:00 del giorno successivo, con fascia oraria lavorativa notturna dalle ore 21:00 alle ore 08.00 e a seguire dalle ore 21:00 di domenica 2 febbraio e fino alle ore 05:00 del di lunedì 3 febbraio 2025, con fascia oraria notturna dalle ore 21:00 alle ore 05:00 e interesserà tutti gli autoveicoli.

Il transito di tutti i veicoli sarà deviato sui percorsi alternativi segnalati in loco e già utilizzati dai mezzi di massa superiore ai 35 quintali, secondo le modalità individuate e condivise con la Prefettura e opportunamente segnalati sul posto.

Le modalità di intervento e la gestione delle attività sono state condivise con i rappresentanti del comune di Catanzaro.