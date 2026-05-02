Catanzaro, in arrivo “Il Giro dei Bimbi”: lunedì 4 maggio sport e divertimento nel centro storico

Catanzaro ospiterà un evento speciale dedicato ai più piccoli. Lunedì 4 maggio 2026, dalle ore 16:30 alle 19:30, in Piazza della Prefettura si svolgerà “Il Giro dei Bimbi”, un’iniziativa pensata per promuovere lo sport, la socialità e l’educazione stradale tra i bambini e rappresenterà un momento di coinvolgimento per famiglie e giovani cittadini.

Durante il pomeriggio sono previste attività di animazione per i più piccoli, un percorso bici dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni e il rilascio della Bicipatente per tutti i partecipanti, a testimonianza dell’impegno nella diffusione di una cultura della mobilità sostenibile e consapevole.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Catanzaro, in collaborazione con UISP e Conad, nell’ambito del progetto “In Giro con Conad”.

“Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare i più giovani allo sport e ai valori positivi che esso trasmette, come il rispetto delle regole, la condivisione e il benessere fisico; iniziative come ‘Il Giro dei Bimbi’ contribuiscono a creare entusiasmo e partecipazione, coinvolgendo le famiglie e valorizzando gli spazi urbani” dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, Antonio Battaglia il quale sottolinea che la città si prepara a esser teatro di un formidabile momento dedicato al ciclismo”.

“Non è un caso che qualche giorno dopo il “Giro dei Bimbi” toccherà ai campioni delle due ruote essere protagonisti sulle strade del capoluogo per la grande partenza del Giro d’Italia. La Corsa Rosa darà modo alla città di ospitare per più giorni migliaia di persone, atleti, addetti ai lavori, operatori dell’informazione: facciamo tutti in modo che questa grande occasione sia colta in ogni sua positività e che resti un bel ricordo della città ai suoi ospiti e viceversa”