Catanzaro, in corso pulizia e bonifica dei canaloni del territorio comunale

E’ in corso da diverse settimane un intervento straordinario di pulizia e bonifica dei canaloni del territorio comunale con l’obiettivo di ridurre il più possibile i rischi legati alla stagione delle piogge.

L’assessore ai Lavori pubblici, Pasquale Squillace, ha fatto il punto sulle attività di manutenzione che stanno interessando molte parti della città.

“I lavori hanno riguardato prioritariamente i canaloni situati nelle zone solitamente esposte ai disagi creati dal maltempo, tra gli altri quelli di Vigliarolo, via Trapani, via Conti Ruffo, Tiriolello”, spiega Squillace.

“Devo sottolineare il grande lavoro portato avanti da tutto l’ufficio tecnico, con un particolare plauso ad Eliseo Dardano, che in maniera incessante ha monitorato e scandagliato i diversi canaloni per programmare ogni specifico intervento”.

“In considerazione delle previsioni meteo avverse per il fine settimana, è stato profuso uno sforzo ulteriore anche sul fronte delle caditoie, grazie alla collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e all’impegno della Sieco sul campo per verificarne l’effettiva funzionalità e rimuovere eventuali occlusioni, come quelle accertate su Piazza della Stazione nel quartiere Lido”.

“Si tratta, quindi, di interventi di fondamentale importanza per la corretta prevenzione del rischio idrogeologico che l’amministrazione comunale ha messo in campo in tempi strettissimi a tutela del territorio. Al contempo – conclude Squillace – è indispensabile affiancare una pianificazione, con gli altri enti preposti, per far sì che venga garantita una manutenzione costante di tutto il territorio”.