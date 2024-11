Catanzaro in forma, ora l’idea è confermarsi in trasferta!

Entusiasmo alle stelle in casa Catanzaro, che si prepara alla trasferta contro la Reggiana, valida per la tredicesima giornata di Serie B, in programma domenica 10 novembre al “Città del Tricolore” di Reggio Emilia. La tifoseria giallorossa, ancora una volta pronta a sostenere la squadra, ha esaurito in poche ore i 1093 biglietti disponibili per il settore ospiti, assicurando un caloroso supporto anche lontano da casa. Per le “Aquile” sarà un’occasione cruciale per provare a invertire il trend negativo in trasferta, dove finora non hanno mai vinto e hanno realizzato un solo gol.

Anche in virtù di questi dati, analizzando più a fondo le possibilità di vittoria del Catanzaro, le quote scommesse Serie B indicano un lieve vantaggio per la Reggiana, favorita per il successo a 2.40 anche grazie al fattore campo, ma concedono comunque buone chance alla squadra di Fabio Caserta (il segno 2 è 3.05, mentre l’X è a 3.10), che proverà a sbloccarsi anche lontano dalle mura amiche. I giallorossi stanno infatti dimostrando maggiore solidità nelle partite casalinghe, e ora l’obiettivo è replicare lo stesso spirito di squadra e la determinazione anche in trasferta.

Tuttavia, il tecnico dovrà far fronte a un’assenza importante in attacco: Andrea La Mantia, che nelle ultime settimane aveva trovato la giusta intesa con Iemmello, sarà indisponibile per un infortunio muscolare. Il centravanti dovrà rimanere fuori per almeno due settimane, privando il Catanzaro di un’opzione fondamentale in avanti. Per affiancare Iemmello, sarà quindi ballottaggio tra Pittarello e Biasci: il primo potrebbe offrire maggiore fisicità, mentre il secondo garantirebbe velocità e profondità alla manovra offensiva.

Sul fronte degli infortunati, restano inoltre da valutare le condizioni di Situm e Petriccione, che non sono ancora rientrati in gruppo. Situm rappresenta una risorsa preziosa per gli esterni, grazie alla sua capacità di spingere e servire cross precisi, mentre Petriccione è un riferimento essenziale a centrocampo per dettare i tempi di gioco. La loro eventuale assenza potrebbe ridurre le opzioni a disposizione di Caserta, costringendolo a soluzioni alternative per mantenere ritmo e solidità contro una Reggiana insidiosa in casa.

Per il Catanzaro, la trasferta a Reggio Emilia sarà quindi un test di maturità, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi e migliorare la propria classifica. Nonostante le difficoltà e le assenze, il calore dei tifosi giallorossi potrebbe fare la differenza, spingendo la squadra verso una prestazione maiuscola.