Catanzaro, incendio di una vettura nella galleria Sansinato sulla SS 280

Intervento questa mattina, alle 10:26, per i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, impegnati sulla SS 280, all’interno della galleria Sansinato, in direzione Catanzaro, per l’incendio di una vettura.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Durante le operazioni di soccorso la strada statale, interessata dal sinistro, è rimasta completamente chiusa al traffico.

Al termine delle operazioni, la circolazione è stata riaperta parzialmente dopo circa 30 minuti e, alle 12:45, la SS 280 è stata completamente riaperta al traffico.

Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Sul posto presenti anche Polizia Stradale e ANAS per la gestione della viabilità e gli adempimenti di competenza.