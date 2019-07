Catanzaro – Inversione senso di marcia su Corso Mazzini a partire dalle ore 7 mercoledì 17 luglio

L’amministrazione comunale ricorda che dalle ore 7 di domani, mercoledì 17 luglio, entrerà in vigore la nuova viabilità nel centro storico con l’inversione del senso di marcia su corso Mazzini e in diverse altre strade della parte antica della città.

I vigili saranno presenti in tutti gli incroci del centro storico. Si invita, comunque, a prestare attenzione alla nuova segnaletica stradale.

Nei giorni scorsi sono stati distribuiti in più punti del capoluogo 5mila depliant esplicativi nei quali, oltre alla mappa dell’area interessata dai nuovi sensi di marcia, sono specificate tutte le modifiche predisposte con un’ordinanza dal Comando di Polizia locale.

Il vademecum è on line da giorni sul portale www.comunecatanzaro.it e sui profili social istituzionali. Sulla pagina Facebook del Comune (è consultabile anche un breve video in cui il vicecomandante della Polizia locale, Amedeo Cardamone, illustra con cartina alla mano, i nuovi punti di ingresso e di uscita per corso Mazzini, oltre che i flussi di circolazione previsti nel centro storico.

Si invita, inoltre, i conducenti dei veicoli parcheggiati nella zona interessata dalla nuova viabilità di assicurarsi, prima di riprendere la marcia, che la direzione dei flussi di circolazione sia quella giusta.

La scelta di far partire la nuova viabilità subito dopo le festività di San Vitaliano è stata motivata dalla volontà dell’amministrazione di creare il minor disagio possibile in un periodo in cui il traffico veicolare risulta ridotto rispetto ai flussi abituali.

GLI ACCESSI SUL CORSO MAZZINI SONO:

Via Indipendenza – Piazza G. Matteotti(Cavatore); Via Acri – Via Monaco – Piazza G. Garibaldi (San Giovanni); Via Italia (di fronte ex Macello)– Via Cavour (Questura); Via Italia – Salita Jannoni – Piazza Grimaldi; Via Italia – Via Sensales (la strada dell’Armeria Grillo)– Via Raffaelli – Via Spasari – Piazza Prefettura; Via Italia – Via Sensales – Via Raffaelli – Via Poerio – Piazza G. Garibaldi;

LE USCITE DAL CORSO MAZZINI SONO:

Bellavista – PORTA DI MARE; Via Ciaccio – Via Milelli – ROTATORIA, per quest’ultima, si hanno le seguenti opzioni: da Via San Nicola (angolo Teatro Comunale) , per Via Raffaelli – Piazza Di Tocco – Via Ciaccio – Via Milelli – Rotatoria Gualtieri, oppure a sud per Sala; da Via Spasari , per Via Raffaelli – Piazza Di Tocco – Via Ciaccio – Rotatoria Gualtieri, oppure a sud per Sala; da Piazza Serravalle (Banca D’Italia) Via Gironda Veraldi – Via Raffaelli – Piazza Di Tocco – Via Ciaccio – Rotatoria Gualtieri, oppure a sud per Sala.

I FLUSSI DI CIRCOLAZIONE PER RAGGIUNGERE ILCORSO

CHI PROVIENE DA NORD:

Via Indipendenza – Piazza Matteotti.

CHI PROVIENE DA TANGENZIALE OVEST O DA VIA DE FILIPPIS: Viadotto Bisantis – Rotatoria Gualtieri – Rampa Ospedale Vecchio – Via Milelli – Via Italia (a salire) – Politeama , dove si può:

a1Salire per Via Cavour e raggiungere la Piazza Cavour (Questura) e scendere per Piazza Roma, Piazza Le Pera e Via Jannoni (Comune);

a2Percorrere la Salita Jannoni fino a Piazza Grimaldi, raggiungendo la zona del Duomo e la Via XX Settembre;

a3Percorrere la Salita Jannoni, prendere a destra Via Sensales e Via Raffaelli per raggiungere:

da Via Spasari, la zona Galluppi – Piazza Prefettura;

da Via Poerio, la Piazza G. Garibaldi (San Giovanni). transitare su VIA ACRI, salire per Via Monaco – Via Poerio e raggiungere la zona di San Giovanni .



CHI PROVIENE DA SUD:

Per la parte bassa del Corso:

Viale Dei Normanni – Via Italia – Via Cavour – Questura,

Per la zona Prefettura – Galluppi:

Via Italia – Via Sensales – Via Raffaelli – Via Spasari

Per la zona Banca D’Italia :

: Via Italia – Via Jannoni – Piazza Serravalle.

Per la zona di San Giovanni :

: Via Italia – Via Sensales – Via Raffaelli – Via Poerio – Piazza G. Garibaldi (si può scendere sul Corso oppure imboccare Via De Grazia)

Via Milelli – Via Acri, per poi salire per Via Monaco – Via Poerio e raggiungere la zona di San Giovanni.

COLLEGAMENTI TRA ASSE STRADALE VIA RAFFAELLI–VIA POERIO ED ASSE STRADALE VIA DE GRAZIA-VIA XX SETTEMBRE

Via Raffaelli – Via Spasari – Corso Mazzini – Via Assanti – Via De Grazia.

Via Poerio – Piazza G. Garibaldi – Via De Grazia – Via XX Settembre.

COLLEGAMENTI TRA ASSE STRADALE VIA DE GRAZIA-VIA XX SETTEMBRE ED ASSE STRADALE VIA RAFFAELLI–VIA POERIO

Via XX Settembre (Agenzia del Territorio) – Piazza Le Pera – Via Eroi – Comune – Politeama per poi salire per Via Sensales – Via Raffaelli – Via Poerio.

VARIAZIONI LINEE AMC