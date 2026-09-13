Catanzaro Jazz Fest, al via la XXVI edizione: tre giorni di musica e grandi ospiti al Jazz Village

Il jazz accende il cuore della Calabria: dal 18 al 20 settembre il Jazz Village durante la Notte piccante apre la XXVI edizione del Catanzaro Jazz Fest. Tre giorni di musica, incontri, food & drink e grandi protagonisti del jazz nella Terrazza del Complesso Monumentale San Giovanni: Flavio Boltro, Maria Pia De Vito, Francesco Cafiso e la Saverio Arlia Jazz Orchestra, tra gli appuntamenti più attesi.

Anteprima il 15 settembre alle 18, all’Hotel Guglielmo, con Arabella Rustico e Domenico Sanna in concerto, per accompagnare la presentazione della nuova edizione del Festival. Alla musica si unirà una degustazione a cura di Luna Convento, con Marrelli Wines, un primo incontro tra le eccellenze artistiche ed enogastronomiche che caratterizzano il progetto del Catanzaro Jazz Fest.

A dare il via al Festival sarà il Jazz Village, protagonista assoluto delle prime tre serate, nella suggestiva Terrazza del Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro. Tre momenti pensati per vivere il jazz in una dimensione aperta e contemporanea: concerti, food & drink e socialità, dalle ore 20 fino a tarda notte, in uno degli angoli più suggestivi della città. Un vero e proprio villaggio del jazz nel quale incontrare grandi musicisti, ascoltare progetti originali e vivere il centro storico attraverso la musica. Il CJF continua con altri appuntamenti, dal 25 settembre al 4 ottobre.

IL JAZZ VILLAGE: TRE GIORNI, TRE GRANDI APPUNTAMENTI

Il sipario sul Jazz Village si alzerà venerdì 18 settembre con il Miles Smiles Quartet di Flavio Boltro, uno dei più importanti trombettisti del jazz italiano e internazionale, con Fabio Giachino | tastiere, Pippo Matino | basso, Marco Frattini | batteria ed elettronica.

Il progetto nasce per celebrare il centenario della nascita di Miles Davis e ripercorre la straordinaria stagione elettrica del grande trombettista americano. Un omaggio a una delle figure che più hanno trasformato il linguaggio del jazz, facendo della contaminazione con altri generi la sua cifra stilistica, attraverso un repertorio che restituisce energia, ricerca e libertà espressiva. Il repertorio guarda in particolare alla stagione elettrica di Davis, dalla svolta del 1968–1970 fino alla fine degli anni Ottanta, attraversando il momento nel quale il jazz si apre radicalmente al funk rock e a nuove sonorità fusion. Una partenza nel segno della grande storia del jazz, riletta attraverso lo sguardo e la personalità di musicisti contemporanei.

Sabato 19 settembre sarà la volta di Nascente del batterista Alessandro Marzano con Maria Pia De

Vito, una delle voci più autorevoli e originali del jazz italiano. Un progetto che dà il nome all’ultimo

Produzione: ATLANTIDE Società Cooperativa Impresa Sociale

Progetto finanziato con risorse POC 2024/2020 Az. 6.8.2 – Eventi straordinari “La Calabria che incanta” Con il contributo di: Comune di Catanzaro | Conservatorio Statale di Musica “S. Arlia” | I-Jazz | Eventi Solidali APS |

Intervideo | Hotel Guglielmo | Vintage Specs | Marrelli Wines

disco del musicista calabrese, che guarda alla musica d’autore brasiliana, attraversandone ritmi, melodie e suggestioni con un approccio aperto alla contaminazione. Una serata nella quale la vocalità e l’improvvisazione incontrano la ricchezza della tradizione musicale brasiliana, in un concerto pensato per un pubblico trasversale. Con Alessandro Lanzoni | pianoforte, Federico Pierantoni | trombone, Francesco Ponticelli | contrabbasso.

A chiudere il Jazz Village, domenica 20 settembre, sarà la Saverio Arlia Jazz Orchestra, che porta sul palco la dimensione collettiva e la ricchezza timbrica del jazz, con la direzione del Maestro Carlo Cattano e Francesco Cafiso, uno dei sassofonisti jazz italiani più apprezzati a livello internazionale, nel ruolo di solista. La Big Band ha preparato per questa serata un repertorio ricco e coinvolgente con brani di: K. Garrett, B. Mintzer, F. Cafiso, P. Metheny, fino a composizioni e arrangiamenti originali scritti dal M° Cattano.

DAL CENTRO STORICO AL PARCO DELLA BIODIVERSITÀ: IL FESTIVAL CONTINUA

Venerdì 25 settembre, il Festival tornerà protagonista nel centro storico con Davide Shorty & Nuova Forma Army, progetto nel quale jazz, soul, hip hop e canzone d’autore si incontrano in un linguaggio contemporaneo fatto di groove, melodie e virtuosismi strumentali.

Dal 1° al 4 ottobre, invece, il Festival si trasferirà al Parco della Biodiversità Mediterranea, nell’ambito della Festa della Birra, con altri quattro appuntamenti: Emanuele Marsico Quintet feat. Fabrizio Bosso, Bobo Rondelli & Nico Gori Swing 10Tet, Kolosso-Over nel quale la grande canzone italiana incontra lo swing e il gran finale affidato a Nicola Conte Group – Umoja con Sera Kalo, caratterizzato dall’incontro tra spiritual jazz, free jazz, soul e ritmi africani e afro-caraibici. Catanzaro, 12 settembre 2026