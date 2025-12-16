Catanzaro, la Metro è realtà: Occhiuto annuncia l’avvio della linea Sala-Lido

Una notizia attesa da anni, che riscrive il futuro della mobilità urbana nel capoluogo calabrese: la metropolitana di Catanzaro, un progetto a lungo dibattuto e mai concretizzato, diventerà operativa con la tratta CZ Sala – CZ Lido a partire dal 31 dicembre. L’annuncio, carico di soddisfazione e rivendicazione, è arrivato dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

​”Una parola sola: mantenuta,” ha dichiarato il Governatore, sottolineando il valore simbolico e pratico di un’infrastruttura considerata una chimera per troppo tempo. L’attivazione della linea Sala-Lido, seppur parziale, segna un punto di svolta per la città, migliorando la connessione tra il centro storico e l’area marittima, in attesa del completamento dell’intero sistema che collegherà anche Germaneto, sede della Cittadella Regionale e dell’Università.

Avvio graduale, impatto immediato

​L’apertura del servizio avverrà con frequenze di esercizio inizialmente limitate. Questa gradualità è dovuta all’attesa del rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la piena messa a regime. Tuttavia, per Occhiuto, il passo è fondamentale: “la linea verrà attivata e sarà una vetrina in grado di mostrare che anche in Calabria si possono fare grandi opere.”

La realizzazione, sebbene in una fase iniziale, è percepita come un segnale forte e verificabile, capace di scardinare lo stereotipo di una regione incapace di portare a termine progetti infrastrutturali complessi.

​

L’opera, tecnicamente articolata con gallerie, un viadotto e nuove canalizzazioni, è un investimento cruciale che punta a trasformare radicalmente le abitudini di spostamento, offrendo un servizio di trasporto pubblico locale moderno ed efficiente.

​Il 31 dicembre, dunque, non sarà soltanto la fine dell’anno, ma l’inizio di una nuova era per il trasporto di Catanzaro.