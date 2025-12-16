Catanzaro, la Metro è realtà: Occhiuto annuncia l’avvio della linea Sala-Lido

Una notizia attesa da anni, che riscrive il futuro della mobilità urbana nel capoluogo calabrese: la metropolitana di Catanzaro, un progetto a lungo dibattuto e mai concretizzato, diventerà operativa con la tratta CZ Sala – CZ Lido a partire dal 31 dicembre. L’annuncio, carico di soddisfazione e rivendicazione, è arrivato dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.
”Una parola sola: mantenuta,” ha dichiarato il Governatore, sottolineando il valore simbolico e pratico di un’infrastruttura considerata una chimera per troppo tempo. L’attivazione della linea Sala-Lido, seppur parziale, segna un punto di svolta per la città, migliorando la connessione tra il centro storico e l’area marittima, in attesa del completamento dell’intero sistema che collegherà anche Germaneto, sede della Cittadella Regionale e dell’Università.
Avvio graduale, impatto immediato
L’apertura del servizio avverrà con frequenze di esercizio inizialmente limitate. Questa gradualità è dovuta all’attesa del rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la piena messa a regime. Tuttavia, per Occhiuto, il passo è fondamentale: “la linea verrà attivata e sarà una vetrina in grado di mostrare che anche in Calabria si possono fare grandi opere.”
La realizzazione, sebbene in una fase iniziale, è percepita come un segnale forte e verificabile, capace di scardinare lo stereotipo di una regione incapace di portare a termine progetti infrastrutturali complessi.
L’opera, tecnicamente articolata con gallerie, un viadotto e nuove canalizzazioni, è un investimento cruciale che punta a trasformare radicalmente le abitudini di spostamento, offrendo un servizio di trasporto pubblico locale moderno ed efficiente.
Il 31 dicembre, dunque, non sarà soltanto la fine dell’anno, ma l’inizio di una nuova era per il trasporto di Catanzaro.