Catanzaro, la ricerca scende in campo: innovazione scientifica per i giovani calciatori

La Kennedy Aquile, in collaborazione con l’Università e l’Empoli FC, punta sullo sviluppo globale degli atleti attraverso uno studio nazionale su forza e mobilità

Quando la ricerca scende in campo. Mai frase è più appropriata in questo momento. Infatti i due dottori Alessandro Giorgio e Alessio Calabrò in forza al Dottorato di Ricerca in Scienze dell’esercizio fisico e dello Sport presso l’Università di Catanzaro sono letteralmente “scesi in campo” per coadiuvare lo svolgimento di uno studio scientifico presso la “Kennedy Aquile Catanzaro”, prestigiosa società del calcio catanzarese in sinergia con l’Empoli FC.

Infatti, questo studio si svolge sul territorio nazionale presso tutte le società affiliate all’Empoli FC per valutare la forza e la mobilità articolare degli arti inferiori nei calciatori in età evolutiva. La Kennedy, oltre ad essere associata, ricopre anche il ruolo di Centro Tecnico Empoli, portando sempre nuovi contenuti scientifici agli allenatori ed ai preparatori per lo sviluppo dell’atleta.

La Kennedy si distingue dunque non solo per i risultati agonistici conseguiti sul campo e i valori educativi trasmessi, ma per la volontà di guardare al futuro applicando i nuovi concetti scientifici divulgati nel mondo dello sport.

Le parole del presidente Rocco Iozzo: “Vorrei ringraziare il prof. Filippo Familiari coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze dell’esercizio fisico e dello Sport presso l’Università di Catanzaro per averci dato la possibilità di avere qui a disposizione i due dottorandi che sono stati fondamentali per lo svolgimento dello studio e la raccolta dati, vorrei ringraziare anche tutti i mister della società che sono stati a disposizione ed il Direttore Sportivo Antonino Mirarchi per la sua gestione dell’ evento.

Un evento di portata nazionale basti pensare che solo presso la Kennedy Aquile Catanzaro sono stati testati più di cento atleti”. Scienza applicata allo sport non solo per la performance dei piccoli calciatori, ma per uno sviluppo globale dell’atleta. Restate sintonizzate perché la Kennedy Aquile Catanzaro ha voglia di stupire ancora.