Catanzaro: “La satira attraversa la città – Lo Statale Jonico in mostra” alla Notte Piccante

Irriverente, ironico, scanzonato, trovare un aggettivo giusto per “Lo Statale Jonico” è come trovare “un giorno senza vento a Catanzaro”.

Il

loro motto è “meridionalisti con il sorriso”, tutto nasce una decina di anni fa da due autori calabresi che fanno della satira il loro modo di

essere. Credono nella forza della parola e decidono che i social sono il luogo giusto in cui raccontare pregi e difetti dei calabresi. Inutile

arrabbiarsi o prendersela troppo, sono fatti così, tentano di spiegare ai non calabresi ma anche agli indigeni l’essenza calabra.

Così, da oltre dieci anni a questa parte, i loro canali social sono diventati sempre più seguiti (la pagina Facebook conta circa 170.000 followers) e hanno lanciato anche una collezione di maglie che spopola su Amazon.

Era il 12 febbraio 2013 quando un click sfrontato diede vita allo “Statale Jonico”, la satira (calabrese) che non c’era. Da quel giorno nulla è stato più come prima. I calabresi avrebbero infatti visto raccontata la

loro vita con tanto umorismo. La satira cambierà il mondo e la Calabria?

Qualcuno nella penisola tra il Pollino e lo Stretto direbbe “on u sacciu!”.

E per celebrare i dieci anni de “Lo Statale Jonico” durante la prossima edizione de “La Notte Piccante” di Catanzaro si terrà una mostra itinerante.

Dal 20 al 22 settembre, lungo corso Mazzini, alcuni tra i più irriverenti o simpatici (fate vobis) meme de “Lo Statale Jonico” racconteranno il decennale satirico calabrese per antonomasia. “La satira attraversa la città – Lo Statale Jonico in mostra” questo il titolo della tre giorni di Catanzaro in cui ne leggerete e vedrete delle belle, almeno si spera…