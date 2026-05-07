Catanzaro, l’ennesimo sogno realizzato dà il via alla nuova edizione della Cena Straordinaria

Grazie alla solidarietà della città, un piccolo paziente oncologico vola a Disneyland mentre prende forma la terza edizione dell’evento benefico

L’eco della solidarietà continua a diffondersi nella città di Catanzaro mantenendo accesi i sogni di bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera “Dulbecco” di Catanzaro.

Non si tratta di un semplice auspicio, ma di una promessa concreta che continua a realizzarsi, anche a distanza di otto mesi dalla scorsa edizione de “La Cena Straordinaria”, l’evento enogastronomico che trasforma Corso Mazzini in un ristorante a cielo aperto, unendo alta cucina, bellezza e beneficenza.

Grazie al ricavato, frutto della generosità dei mille commensali e dei tanti sostenitori, nei giorni scorsi è stato consegnato un ulteriore dono speciale a un piccolo paziente: un viaggio indimenticabile a Disneyland per un bambino che ha affrontato la sua malattia con straordinario coraggio.

Un momento carico di commozione, condiviso da tutti i protagonisti di questo percorso solidale, dallo chef stellato Riccardo Sculli alla delegazione dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi, sino alla dottoressa Maria Concetta Galati, direttrice del reparto di oncoematologia, e al presidente dell’associazione organizzatrice “Città del vento”, Alessandro Astorino.

Con la consapevolezza che ogni sogno realizzato può aprire la strada a nuovi traguardi, sempre più ambiziosi e straordinari, anche quest’anno è tutto pronto per alzare il sipario sulla terza edizione de “La Cena Straordinaria”, con un programma che si preannuncia ancora più ricco e coinvolgente.

L’evento, infatti, si amplia, trasformandosi in un vero e proprio percorso esperienziale articolato in tre giornate: venerdì 4 e sabato 5 settembre, il suggestivo Complesso Monumentale del San Giovanni ospiterà appuntamenti dedicati alle eccellenze, con masterclass, degustazioni, showcooking firmati da grandi maestri della cucina, accompagnati da incursioni musicali e una mostra immersiva dedicata al gusto calabrese.

Il culmine sarà domenica 6 settembre con la Cena Straordinaria, secondo il format ormai consolidato e amato dal pubblico: sei chef stellati – Luca Abbruzzino, Luigi Lepore, Nino Rossi, Caterina Ceraudo, Antonio Biafora e Riccardo Sculli, coordinati dallo chef Antonio Abbruzzino –, quattro portate a base di eccellenze locali, mille posti in un’unica tavolata che si snoda lungo un percorso di 400 metri.

Il cuore dell’iniziativa, promossa dall’associazione “Città del Vento” che aderisce alle Acli e resa possibile grazie al sostegno della Regione Calabria e di numerose aziende partner, resta l’obiettivo sociale: quest’anno, il ricavato contribuirà alla nascita di un’attività imprenditoriale inclusiva dedicata a ragazzi e ragazze speciali. In tal modo non si offrirà soltanto un’importante opportunità a giovani con fragilità, ma anche un’occasione di crescita e inclusione per l’intera comunità.

Per chi desidera partecipare agli eventi de “La Cena Straordinaria”, da mercoledì 6 maggio, sono disponibili i biglietti sul portale Vivaticket, al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/tour/la-cena-straordinaria/4794

Tante le sorprese culturali che impreziosiranno l’evento benefico, ormai diventato un appuntamento imperdibile per l’intera comunità calabrese, che permette di costruire insieme il futuro del territorio, all’insegna della condivisione.