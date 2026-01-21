Catanzaro Lido in ginocchio: il Ciclone Harry devasta la costa, attività commerciali sommerse

Una furia della natura senza precedenti si è abbattuta nelle scorse ore sul litorale catanzarese. Il Ciclone Harry, ampiamente annunciato dalle allerte meteo ma rivelatosi più violento del previsto, ha colpito con estrema durezza la zona di Catanzaro Lido, lasciando dietro di sé una scia di devastazione.

​Mareggiate record e allagamenti

​Il cuore pulsante del quartiere marinaro è attualmente vittima di una situazione critica. La combinazione di piogge torrenziali e raffiche di vento eccezionali ha spinto il mare oltre ogni barriera protettiva.

​I locali commerciali che si affacciano sulla costa sono stati letteralmente invasi dall’acqua marina. Molti proprietari, accorsi sul posto nel tentativo disperato di salvare attrezzature e merci, si sono ritrovati davanti a scenari spettrali: vetrine infrante, arredi distrutti e centimetri di fango e salsedine all’interno dei negozi.

​Danni ingenti e solidarietà

​Mentre il bilancio dei danni inizia a delinearsi, appare già chiaro che le perdite economiche saranno molto ingenti. Non si tratta solo di danni strutturali, ma del blocco totale della produttività per decine di famiglie che vivono di commercio e ristorazione sul lungomare.

​Situazione in evoluzione

​Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a non avvicinarsi alle aree colpite per permettere le operazioni di messa in sicurezza. La conta dei danni è solo all’inizio, ma il Ciclone Harry ha già segnato profondamente il volto della costa catanzarese.