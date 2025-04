Catanzaro, Miss Calabria diventa dottoressa: Claudia Celi si laurea in Giurisprudenza e guarda al futuro

La giovane di Montepaone tra studio, bellezza e impegno, sogna nuove sfide

Claudia Celi – Miss Calabria 2024 – oggi ha raggiunto un nuovo traguardo importante: è ufficialmente dottoressa in Giurisprudenza presso l’Università di Catanzaro. Bella, intelligente e determinata, la studentessa di Montepaone ha portato a termine il suo percorso accademico scegliendo la stessa facoltà del suo nonno materno.

“Ogni esame è stato come un mattone di conoscenza sul grande ponte del sapere… ed ancora tanti se ne dovranno portare”, ha dichiarato, felicissima, confermando la volontà di proseguire gli studi, mossa da una autentica passione per l’apprendimento. Nonostante una naturale predisposizione alla “difesa della giustizia”, Claudia non intraprenderà la strada dell’avvocatura, preferendo esplorare nuove opportunità.

La tesi di laurea (relatore il professore Francesco Siracusano), ha affrontato il delicato tema “mafia e impresa”, approfondendo in particolare il reato di illecita concorrenza mediante minaccia o violenza. Un argomento scelto con consapevolezza, frutto di anni di studio e riflessione: “Il Sud, la Calabria, potrebbero essere il motore dell’Europa se non fosse per mafia, ‘ndrangheta e camorra”, ha sottolineato Claudia con convinzione.

Tra i suoi ringraziamenti, ha ricordato i tanti incontri fondamentali che l’hanno ispirata a guardare anche verso nuovi orizzonti, inclusi quelli del giornalismo e della televisione. Chissà che il futuro non riservi anche sorprese in questo campo…

A condividere la sua gioia oggi sono stati i genitori, i familiari e i tantissimi amici che hanno sostenuto ogni passo di questo viaggio, fieri di una giovane, bellissima donna che porta avanti con orgoglio e coraggio il nome della sua terra.