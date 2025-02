Catanzaro, Monica Minervini a Sanremo: tra moda e networking 

L’imprenditrice al Festival con la sua agenzia: “Una settimana cruciale per contatti e opportunità”. E loda la modella Adele: “Ha conquistato shooting di prestigio”

Monica Minervini, imprenditrice calabrese alla guida dell’agenzia di moda, comunicazione ed eventi “SM” di Catanzaro, è tornata anche quest’anno al Festival di Sanremo, consolidando il suo ruolo tra i protagonisti dell’industria dello spettacolo. Con una carriera costruita tra passerelle, organizzazione di eventi e collaborazioni con grandi nomi della bellezza, Minervini ha scelto la kermesse canora come palcoscenico ideale per ampliare la sua rete e lanciare nuovi progetti.

“Sanremo non è solo musica: è il cuore pulsante delle relazioni, del lavoro e delle idee”, ha dichiarato Minervini ai microfoni della stampa. “Questi giorni sono fondamentali per stringere collaborazioni, incontrare clienti e partecipare a eventi collaterali che definiscono le tendenze del futuro”. Tra cene esclusive, backstage e appuntamenti con brand internazionali, l’imprenditrice ha sottolineato come il Festival funga da catalizzatore per il settore moda e comunicazione: “Qui si respirano creatività e business, un mix unico”.

Tra gli highlights della sua permanenza, Minervini ha citato gli incontri con volti noti dello spettacolo, da cantanti a produttori televisivi, definendoli “momenti preziosi per aprire nuove porte”. Ma a rubare la scena è stata anche la modella Adele, volto di punta dell’agenzia, che ha recentemente concluso shooting fotografici di alto profilo. “Adele è una professionista eccezionale”, ha commentato Minervini. “I suoi ultimi lavori hanno attirato l’attenzione di grandi marchi, e questo è un orgoglio per tutta la nostra squadra”.

Con lo sguardo già rivolto al futuro, Minervini conferma che Sanremo rimane una tappa irrinunciabile: “Qui si scrive parte del domani. E noi vogliamo esserci, sempre”.