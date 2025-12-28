Catanzaro, musica e festa sul Corso: stasera concerto gratuito degli Eiffel 65 e isola pedonale 

Catanzaro si prepara a vivere una serata di grande musica e partecipazione nel cuore della città. Oggi, domenica 28 dicembre 2025, nell’ambito del cartellone “Finalmente Natale”, il centro cittadino sarà animato dal concerto gratuito degli Eiffel 65, uno degli appuntamenti più attesi delle festività.

L’evento si terrà in Piazza Basilica dell’Immacolata (Prefettura) con inizio alle ore 21.30. Ad accompagnare il pubblico, nel pre e post concerto, ci saranno i DJ set di Kan DJ e Luke Ferristi, per trasformare il centro storico in un grande spazio di festa e condivisione.

Per garantire la sicurezza e favorire la piena fruizione degli eventi, il Comune di Catanzaro ha disposto l’istituzione dell’isola pedonale su Corso Mazzini a partire dalle ore 17.30 e fino al termine della manifestazione.

La chiusura al traffico interesserà il tratto compreso tra Piazza Cavour (Questura) e Piazza Garibaldi (San Giovanni), con blocco anche su Via Spasari in direzione Via Raffaelli – Corso Mazzini. Il divieto di sosta sul Corso sarà attivo dalle ore 15.00.