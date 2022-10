Catanzaro nel nuovo progetto di musica popolare e arte antica calabrese

Il nuovo incanto sta nella vera fusione delle antiche arti calabresi in musica e sana vitalità, dove l’ entusiasmante spettacolo apre il sipario a brani storici che rivendicano ogni senso di appartenenza nei progetti comuni.

Creatività ed eccellenze nel coordinamento previsto sugli incontri tra istituzioni anche nazionali e Artisti Uniti di Missione ” Pulsante”, tenaci nel focalizzarne l’ obiettivo e unire le periferie del centro città catanzarese, come forma di libero confronto ed espressione culturale di strada, poi la narrativa attraverso canti e musiche popolari, con racconti, di storiche vicende rivissute con proiezioni fin su i palazzi e viali suggestivi per le loro caratteristiche strutturali.

Si espande la partecipazione per gremirsi di volti nuovi e tanti giovani che fin troppo “social”, promettono di rendere palpabile la virtualità di una scienza comunicativa utile ma che necessita di “reali” gruppi di persone così affiatate nel loro interno.

Avremo una moltitudine di colori e semplici note ricercate nelle armonie di quegli strumenti “umani” quanto espressivi di un emblema tutto calabrese, portando ovunque la cultura più autentica e per favorire l’ attrazione turistica a partire dal capoluogo di Regione quale Città di Catanzaro.

Il “work in progress” è un fattore determinante, consente agli interessati e nuovi gestori di preparare e ben allestire per poi ospitare tale iniziativa nei loro locali di aggregazione, commercianti sempre più attivi ed in sinergia con la redazione del movimento culturale che, da oltre un anno, sollecita gli Enti alla realizzazione di questa nuova era verso il grande sud di una penisola chiamata Italia e meta di grandi personaggi.

Saranno predisposte le selezioni partendo dalle scuole medie superiori, genitori ambiziosi cominceranno a utilizzare quel notevole supporto educativo e di istruzione, frutto di prestigiose opere calabresi, scrive soddisfatto il Presidente John Nìstico, che oltre a gestire la Exence Live, ha dato vita, insieme alla moglie, conduttrice e presentatrice, Valentina Vono, della pagina facebook: Catanzaro Village con omonimo canale Youtube.

Soffermandoci proprio su quest’ ultima piattaforma on-line catanzarese, lo svolgimento di tutto ciò costituisce pubblico interesse, di mera espansione con i fedelissimi Artisti accorsi nel voler collaborare allegando proprie iniziative che, del tutto singolari, hanno già decretato sia successo quanto grande utilità.

Ripartono il viaggio e l’incontro, due diverse prospettive adiacenti allo stato d’ animo di chi esplora il cuore “Pulsante” della “bellezza” calabrese,

Ritorno ai sapori e rare delizie, poi l’incanto e il profumo del mosto nutrito dalle suadenti melodie di un’arte antica e figlia di una ricercata tradizione popolare.

John Nisticò