L’opportunità offerta dalla Regione Calabria per il potenziamento della rete portuale regionale deve diventare una sfida per la città. Completare l’attuale porto è indispensabile, ma Catanzaro deve avere il coraggio di progettare una nuova, grande infrastruttura portuale.

C’è un’occasione che Catanzaro non può permettersi di lasciarsi sfuggire. La Regione Calabria ha pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata alla ricognizione degli interventi per la realizzazione di nuovi approdi turistici, porti e per il completamento della rete portuale regionale.

Un’iniziativa che apre una prospettiva importante per i Comuni costieri e che dovrebbe spingere l’Amministrazione comunale di Catanzaro a una riflessione seria, strategica e soprattutto lungimirante sul futuro del proprio territorio.

La nostra città deve cogliere questa opportunità.

Sia chiaro: il porto attuale di Catanzaro deve essere completato, valorizzato e reso pienamente funzionale. È un’infrastruttura importante, che merita attenzione, investimenti e una programmazione concreta. Ma sarebbe un errore pensare che il futuro portuale di Catanzaro possa esaurirsi esclusivamente nel completamento dell’esistente.

Catanzaro ha bisogno di guardare più lontano.

Ha bisogno di immaginare e progettare un grande porto, moderno, attrezzato e competitivo, capace di diventare un punto di riferimento per la nautica da diporto, il turismo marittimo, la portualità turistica e l’economia del mare.

Non stiamo parlando semplicemente di un’opera pubblica, ma di una scelta strategica che potrebbe cambiare il rapporto tra Catanzaro, il suo mare e le prospettive di sviluppo economico della città.

Un grande porto significherebbe attrarre imbarcazioni, visitatori, investimenti e nuove attività imprenditoriali. Vorrebbe dire creare opportunità occupazionali, sviluppare servizi turistici, favorire la nascita di attività commerciali e ricettive e rafforzare l’attrattività di tutto il comprensorio.

Catanzaro è il capoluogo della Calabria e non può continuare a vivere il proprio rapporto con il mare in una dimensione limitata. Deve recuperare una visione territoriale all’altezza del proprio ruolo istituzionale, economico e storico.

Per questo rivolgiamo un appello all’Amministrazione comunale: non limitatevi a guardare alle opere già programmate. Aprite una nuova stagione di progettazione.

La manifestazione di interesse regionale rappresenta un’occasione concreta. Il Comune verifichi immediatamente i requisiti di partecipazione, le possibilità di inserimento nel Master Plan della portualità turistica e la disponibilità di aree costiere idonee a ospitare una nuova infrastruttura.

Occorre avviare uno studio di fattibilità, individuare le possibili localizzazioni, valutare la sostenibilità ambientale, economica e infrastrutturale e coinvolgere Regione Calabria, operatori economici e soggetti istituzionali.

La scadenza indicata dalla Regione è il 15 gennaio 2027: il tempo per avviare un percorso c’è, ma bisogna muoversi subito.

Associazione Culturale

Petrusionu Ogni Minestra