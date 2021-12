Catanzaro – Nuovo weekend di eventi su Corso Mazzini

Dopo il calore e la gioia trasmessi nel giorno della festa dell’Immacolata, i catanzaresi non vedono l’ora di tornare a vivere il centro storico con gli appuntamenti di Sarà Tre volte Natale, la manifestazione organizzata dal Comune di Catanzaro, giunta alla IV edizione.

Animazione con comici, spettacolo di fuoco e artisti di strada su Corso Mazzini oggi, sabato 11 dicembre, a partire dalle ore 17.30, e torna anche il trenino di Natale dell’Amc. In Galleria Mancuso ci saranno i Mercatini dell’Artigianato. Per il Christmas Music Fest, a cura della Fondazione Armonie d’Arte, si esibiranno Daniele Mazza e Andrea Bressi in versione itinerante.

All’Ex Stac penultimo giorno per visitare la Fiera del Disco e, poi, alle ore 21, ai Giadini di San Leonardo prenderà il via il Catanzaro Jazz Fest con il Mark Hanna Quartet.

Ci sarà isola pedonale dalle ore 17.30 alle ore 20.30 da piazza Garibaldi a piazza Santa Caterina, mentre la funicolare sarà aperta e gratuita dalle ore 17.30 alle ore 21.

Si ricorda che, come indicato dall’ordinanza del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto.