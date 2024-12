Catanzaro, oggi e domani al Centro Commerciale “Le Fontane” il Natale si veste di solidarietà

Oggi e domani al Centro Commerciale Le Fontane il Natale si veste di solidarietà con gli oggetti natalizi realizzati dalle donne ospiti di Mondo Rosa e Comunità terapeutica del Centro Calabrese di solidarietà Ets

CATANZARO – Oggi e domani, sabato 7 dicembre, al Centro Commerciale Le Fontane un evento dedicato al Natale e alla solidarietà: ci sarà uno spazio dedicato agli oggetti natalizi realizzati a mano dalle donne di Mondo Rosa e Comunità Terapeutica del Centro calabrese di solidarietà Ets.

Dietro ogni decorazione natalizia, dietro ogni articolo per la casa c’è una storia di forza, di resilienza e di rinascita.

Le donne coinvolte in questi progetti hanno affrontato situazioni di grande difficoltà, spesso legate a violenza domestica e abusi. Il Centro calabrese di solidarietà Ets offre non solo un rifugio sicuro, ma anche gli strumenti per ricostruire la propria vita, partendo dalla formazione e dal lavoro.

L’indipendenza economica è un elemento cruciale per tutte le donne che decidono di rompere il ciclo della violenza e di ricominciare. Grazie a percorsi mirati e al sostegno di queste organizzazioni, le partecipanti possono acquisire competenze artigianali, sviluppare la propria creatività e raggiungere una stabilità che le renda autonome. Ogni oggetto realizzato è quindi molto più di un prodotto: è un simbolo di dignità ritrovata e di un futuro che torna a brillare.

La raccolta fondi che sarà realizzata attraverso questi splendidi oggetti natalizi rappresenta una doppia opportunità: per i visitatori, di arricchire le proprie festività con pezzi unici, fatti a mano con amore e cura; per le donne coinvolte, di continuare un percorso di emancipazione, fiducia in sé stesse e autosufficienza economica.

Sostenere questa iniziativa significa partecipare attivamente a un cambiamento sociale positivo, promuovendo la solidarietà.