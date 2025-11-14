Catanzaro “Pensa Positivo”: Jovanotti arriva al Campus Universitario il 22 Agosto 2026

Catanzaro si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi del 2026! Lorenzo Jovanotti Cherubini farà tappa nel capoluogo calabrese il prossimo 22 agosto, trasformando l’Area del Campus Universitario “Salvatore Venuta” in una vera e propria “Calabria Music Arena”.

​L’annuncio, lanciato dalla pagina Facebook ufficiale del Comune di Catanzaro e confermato dalle indiscrezioni sul tour estivo dell’artista, ha scatenato l’entusiasmo tra gli appassionati di musica di tutta la regione e non solo.

La data del 22 agosto 2026 si inserisce nel nuovo progetto di Jovanotti, denominato “L’Arca di Loré” e nel suo spin-off estivo, il “Jova Summer Party”, un format che promette di essere una grande festa itinerante, all’insegna della musica, dell’avventura e della sostenibilità.

​ Una Location Iconica e Rinnovata

​La scelta dell’Area del Campus Universitario di Germaneto non è casuale. Questo vasto spazio, già scenario di eventi memorabili, tra cui lo storico concerto di Vasco Rossi nel 2004, è destinato a rivivere una nuova stagione di grandi appuntamenti sotto il nome di “Calabria Music Arena”.

​L’area si configura come la location ideale per ospitare le grandi folle previste per lo show di Jovanotti, garantendo l’unione della potenza di un grande concerto con l’atmosfera libera e coinvolgente di un festival. Questo risultato è il frutto di una forte sinergia tra l’Amministrazione Comunale di Catanzaro e la Regione Calabria, che puntano a riportare il capoluogo al centro della scena dei grandi eventi nazionali.

​ Il “Jovagiro”: Un Tour all’Insegna della Sostenibilità

​Il tour 2026 di Lorenzo Cherubini si distingue per un elemento caratteristico e innovativo: il “Jovagiro”. Tra una tappa e l’altra, infatti, Jovanotti si sposterà in bicicletta, in una versione contemporanea e sostenibile del leggendario Cantagiro degli anni ’60. Questa carovana di “ruote e canzoni” non è solo un modo per onorare il viaggio lento e la musica, ma vuole anche essere un incentivo per le amministrazioni locali a potenziare le ciclovie e promuovere un turismo più ecologico.

​ Un’Estate di Grandi Eventi per Catanzaro

​L’arrivo di Jovanotti non è l’unico grande evento che attende Catanzaro. Oltre al probabile Capodanno Rai e una possibile partenza del Giro d’Italia, il concerto del 22 agosto 2026 è un tassello fondamentale per proiettare il capoluogo calabrese in una nuova dimensione di attrattiva culturale e turistica.