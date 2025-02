Catanzaro, presentato all’ITT E. Scalfaro il libro “Il Fragile Bullo” di Rita Tulelli

Nella mattinata di ieri, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale E. Scalfaro di Catanzaro, si è svolto un incontro particolarmente significativo per gli studenti delle classi prime sezioni C e D e della classe seconda sezione D. L’evento ha visto come protagonista l’Avvocato Rita Tulelli, autrice del libro Il Fragile Bullo, nell’ambito del modulo di educazione civica dal titolo Educazione all’affettività, che ha coinvolto gli alunni in una riflessione importante su tematiche come il bullismo, il bullismo di genere e il cyberbullismo.

L’autrice, con un linguaggio diretto e coinvolgente, ha approfondito le dinamiche legate al fenomeno del bullismo, soffermandosi in particolare sul bullismo maschile e femminile. Con una conoscenza profonda dell’argomento, Rita Tulelli ha spiegato come i comportamenti di prevaricazione, intimidazione e isolamento possano essere tanto dannosi quanto difficili da riconoscere e contrastare, soprattutto quando si manifestano in forme sottili e insidiose.

Un focus particolare è stato dedicato al fenomeno del cyberbullismo, sempre più presente nella vita dei giovani a causa della crescente diffusione dei social media. L’autrice ha illustrato come il bullismo online possa essere tanto devastante quanto quello tradizionale, con la differenza che, mentre nel bullismo fisico o verbale esistono momenti di “sospensione” dalle violenze, nel cyberbullismo queste minacce e attacchi possono continuare senza sosta anche fuori dal contesto scolastico.

Il libro Il Fragile Bullo non si limita a raccontare storie di violenza, ma propone anche una riflessione su come la fragilità, che spesso caratterizza tanto il bullo quanto la vittima, possa essere alla base di comportamenti distruttivi. L’Avv. Tulelli ha esortato gli studenti a comprendere le ragioni profonde che portano una persona a diventare bullista e l’importanza di intervenire con empatia per prevenire e combattere la violenza. Durante l’incontro, gli studenti hanno avuto l’opportunità di interagire con l’autrice, ponendo domande e ricevendo risposte che li hanno aiutati a riflettere più a fondo sulle dinamiche quotidiane tra pari, sia nella vita reale che virtuale.

Le domande hanno riguardato temi come riconoscere un bullo, come reagire di fronte a episodi di bullismo, e come affrontare la solitudine o il senso di impotenza che spesso si prova quando si è vittime di abusi. Inoltre, i ragazzi hanno realizzato diversi lavori sul tema del bullismo e del cyberbullismo, tra cui due video particolarmente significativi, che hanno saputo rappresentare con forza ed emozione il dramma del bullismo. Questo video è stato ispirato direttamente dai temi trattati nel libro Il Fragile Bullo, e ha avuto un grande impatto, suscitando riflessioni tra gli studenti e il corpo docente.

La presentazione del libro è stata introdotta dalla professoressa Iolanda Cristiano, che ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare i giovani su queste tematiche e di fornire loro strumenti per riconoscere e contrastare il fenomeno del bullismo. Un’iniziativa che si inserisce nell’impegno della scuola nel promuovere una cultura di rispetto, inclusività e solidarietà.

Il Dirigente Scolastico, Vito Sanzo, purtroppo non ha potuto essere presente all’evento, ma ha voluto comunque inviare i suoi saluti e il suo sostegno all’iniziativa. L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto su come il libro Il Fragile Bullo sia stato già letto dagli studenti, che hanno avuto modo di approfondire i temi trattati nel testo e riflettere sul valore dell’empatia e del rispetto nelle relazioni interpersonali.

L’incontro si è concluso con un invito a riflettere sul proprio comportamento e sull’importanza di agire come “agenti di cambiamento”, per creare un ambiente scolastico più sano e privo di pregiudizi. Gli studenti sono stati incoraggiati a continuare a esplorare questi temi attraverso la lettura del libro e ad adottare una visione più consapevole riguardo ai propri rapporti interpersonali, sia in classe che online. L’incontro con l’Avv. Rita Tulelli è stato, quindi, un’importante occasione di crescita per gli studenti, che hanno potuto confrontarsi con una tematica di grande rilevanza sociale, acquisendo strumenti utili per affrontare e contrastare il bullismo sotto tutte le sue forme.