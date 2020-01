Catanzaro – Pubblicata manifestazione d’interesse di tirocini per disoccupati

È stata pubblicata sul portale istituzionale www.comune.catanzaro.it, nella sezione “concorsi e selezioni”, la manifestazione d’interesse rivolta alla realizzazione di tirocini di inclusione sociale per disoccupati ex percettori di mobilità in deroga.

Lo hanno annunciato il sindaco, Sergio Abramo, e l’assessore all’Ambiente, Domenico Cavallaro, sottolineando come l’avviso sia finalizzato alla ricerca di 60 figure professionali in possesso dei requisiti richiesti da utilizzare in percorsi di tirocinio della durata di 12 mesi.

“Questo avviso pubblico è un importante strumento di introduzione lavorativa per tutte quelle persone che in passato hanno percepito la mobilità in deroga e adesso sono disoccupate”, hanno sottolineato il primo cittadino e il delegato di giunta. “Ci auguriamo che le adesioni siano numerose così da rispondere sia alla domanda lavorativa dei soggetti interessati, sia alla necessità di potenziare alcuni servizi fondamentali per la macchina amministrativa del Comune quali quelli in materia ambientale”.

Nello specifico, il progetto bandito dal settore Igiene ambientale di Palazzo De Nobili, diretto da Bruno Gualtieri, suddivide la ricerca dei 60 tirocinanti in 40 unità da destinare, in materia di Ambiente, a compiti di assistenza agli operatori del verde pubblico e della raccolta differenziata, con particolare riferimento, pertanto, alla raccolta dei rifiuti e alla cura delle aree a verde della città e dei cigli stradali; 13 tirocinanti verranno invece destinati all’ambito della tutela dei beni comuni, vale a dire all’assistenza alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature ludiche, nei cimiteri e in altri piccoli interventi su immobili di proprietà comunale; gli ultimi 7 tirocinanti verranno destinati a servizi di supporto agli uffici comunali in un contesto di incentivazione della produzione cooperativa e sociale a vantaggio della comunità come attività di informazione al pubblico e assistenza al disbrigo pratiche.

La manifestazione d’interesse scadrà alle ore 12 di venerdì 31 gennaio. Tutti i dettagli, compresa la domanda di partecipazione, sono consultabili e scaricabili in questo link