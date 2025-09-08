Catanzaro ricorda la tragedia del Camping Le Giare, domani la presentazione del libro di Sonia Santise

In occasione del 25° anniversario della tragedia avvenuta nel Camping Le Giare, la città di Catanzaro si stringe nel ricordo delle vittime attraverso la presentazione del libro “Le tredici Giare” di Sonia Santise.

L’evento si terrà domani, martedì 9 settembre 2025, alle ore 17:00, nella Sala Concerti del Comune di Catanzaro, in Via Jannoni.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, S.E.R.ma Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace, Gianluca Lucia, editore de La Rondine.

Seguirà l’intervento dI Luigi Ricci, direttore coordinatore dei Vigili del Fuoco, autore della prefazione del romanzo.

A moderare l’incontro sarà Angela Vatrano, presidente della sottosezione Unitalsi di Catanzaro.

La presentazione rappresenta un momento di riflessione e memoria collettiva ma anche di testimonianza attraverso la letteratura. Sarà presente l’autrice Sonia Santise, che con questo romanzo intende dare voce al dolore, alla speranza e al ricordo.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Catanzaro e dalla casa editrice La Rondine Edizioni.

La cittadinanza è invitata a partecipare.