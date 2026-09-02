Catanzaro: Rubano un’auto e due bottiglie di champagne e poi aggrediscono poliziotti, due arresti

Due persone sono state arrestate con le accuse a vario titolo di evasione, furto aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli arresti sono stati eseguiti dalla Squadra volante della Questura di Catanzaro. I due sono ritenuti responsabili del furto di un’auto e di essersi introdotti in un bar dove hanno trafugato due bottiglie di champagne.

Il fatto è avvenuto in un esercizio commerciale di via Formia a Catanzaro Lido. Il rapido intervento delle volanti ha consentito di fermare i due soggetti ancora in possesso della refurtiva.

Uno dei due si trovava già agli arresti domiciliari; da qui l’accusa di evasione. Entrambi per sottrarsi alla custodia hanno aggredito gli agenti, la colluttazione è avvenuta negli uffici di polizia.

A seguito dell’aggressione un agente è rimasto ferito e gli è stata refertata una prognosi di sette giorni. È attesa oggi l’udienza di convalida degli arresti avvenuti in flagranza di reato.