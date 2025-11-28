Catanzaro, sabato 29 novembre isola pedonale su Corso Mazzini

Sabato 29 novembre 2025, torna l’isola pedonale su corso G. Mazzini in occasione dell’evento Carpe Wine che celebra vino, cultura e arte all’interno di luoghi storici e identitari della città, quali il Chiostro di Palazzo De Nobili, il Teatro Politeama, il Chiostro e le gallerie del Complesso Monumentale di San Giovanni.

In particolare:

Dalle ore 19:00 alle ore 22:00 sarà attiva l’isola pedonale su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Cavour (Questura) e Piazza G. Garibaldi (San Giovanni).

Contestualmente è prevista la chiusura al traffico di Via Spasari in direzione Via Raffaelli – Corso Mazzini.

Sarà comunque consentito l’attraversamento di Corso Mazzini dalle seguenti vie:

a) Via Jannoni – Piazza Grimaldi → Via Menniti Ippolito

b) Discesa Poerio – Piazza G. Garibaldi → Via De Grazia, nonché in discesa verso il Cavatore

* Dalle ore 14:00 alle ore 22:00 sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione su Piazza Basilica Immacolata (Prefettura), esteso a tutta la piazza.

* Dalle ore 17:00 alle ore 22:00 sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con zona rimozione, ambo i lati, su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Cavour (Questura) e Piazza G. Garibaldi (San Giovanni).

Servizi di mobilità:

Funicolare – servizio sostitutivo prolungato fino alle ore 22:00, da e per parcheggio di Piè di Sala (tariffa ordinaria);

Parcheggio Musofalo

Attivo fino alle ore 22:00 il bus navetta da e per Piazza Matteotti (tariffa ordinaria).