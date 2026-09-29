Catanzaro, scarcerato dopo la condanna: irregolare pluri-pregiudicato accompagnato al CPR per il rimpatrio

Nell’ambito delle attività istituzionali di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento di un cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, nei cui confronti ricorrevano i presupposti previsti dalla normativa vigente ai fini dell’esecuzione del provvedimento di espulsione.

L’uomo, all’atto della scarcerazione, dopo aver espiato una condanna per tentata rapina e lesioni personali, è stato preso in carico dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro per l’espletamento degli accertamenti e delle procedure previste dalla normativa in materia di immigrazione.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il cittadino straniero era già stato segnalato alle Forze di Polizia per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti, tentata rapina e lesioni personali.

All’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Immigrazione, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento dello straniero ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione. Conclusi gli adempimenti di competenza, il cittadino straniero è stato preso in carico dal personale della Polizia di Stato e accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Potenza, dove è stato affidato al personale della struttura per il tempo necessario all’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, in vista del successivo rimpatrio.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio svolte dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro, finalizzate a garantire l’applicazione della normativa in materia di soggiorno e a prevenire situazioni suscettibili di incidere sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.

L’attività svolta conferma il costante impegno della Questura di Catanzaro nell’attuazione delle misure previste dalla normativa in materia di immigrazione, attraverso un’attenta attività di verifica e monitoraggio delle posizioni degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.